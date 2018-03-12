自由廣場》愛美 精日 中國夢

◎ 于則章

一如預料，中國全代會三月十一日下午通過修憲，刪除國家主席任期限制，習近平如願「稱帝」。有別於多數中國新聞媒體的留言被「河蟹」，河南新聞廣播的微博讓中國網民暢所欲言，許多人痛斥當天根本是「國恥日」。

中國網民如此憤慨，有可能是近年與外國接觸增多，加上網路促進了訊息交流，西方民主思想在中國傳播開來，自然對於習近平這種大開倒車的作風強烈不滿。

事實上，西方多所大學的中國留學生早就發起了#NotMyPresident（不是我的國家主席）和#IDISAGREE（我不同意）活動，公開反對習近平「稱帝」之舉。尤其習近平家族的成員好幾年前陸續成為美國人、加拿大人、澳洲人，天天高喊著要「打貪」、實現「中國夢」的習近平形同是在中國當「裸官」。表裡不一，更讓習近平顯得「德不配位」，而惹人反感了。

另外，習近平「稱帝」這一天正好是日本「三一一震災」七週年。長期以來，中共為了鞏固政權，總不時鼓動反日、仇日風潮，像日前多名網民穿著二戰時日本軍服，在各地的抗日遺址、愛國教育基地等拍照，再將照片放到網上，被網民怒斥是「精神日本人」，簡稱「精日」份子。中國外交部長王毅三月八日記者會上還怒斥「精日」份子是「中國人的敗類！」但「精日」份子依舊不減反增，據中國最大的線上旅行社「攜程旅行網」估計，今年會有六十萬中國遊客前往日本賞櫻，消費額上看八十億人民幣（約三六九億台幣）。

然而相較於二月二十五日習近平要「稱帝」的消息曝光後，百度上搜尋「移民」一詞次數暴增十倍，移民美國儼然成為中國權貴階級的時尚。中共權貴「愛美」，老百姓們或因好玩，或因單純對美好事物的仰慕而「精日」，就一點也不算甚麼了！

對於台灣人來說，這不陌生。因為早在四十多年前，馬英九一方面高喊「保釣」、「抗日」，寫文章批評別人不該移民美國，一方面卻又偷偷地去辦美國綠卡，就已經上演過相同的戲碼。

或許國民黨與共產黨系出同源，才會不約而同地發生掌權者「愛美」、老百姓「精日」的現象。至於「中國夢」以及「統一大業」，別太認真看待，那只是個上下相互欺騙的把戲罷了！

（作者為公務員，台北市民）