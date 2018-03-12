自由廣場》報告李總統....

談台灣和中國真是兄弟嗎？真是夫妻嗎？

◎ 吳澧培

日前台北市長擬參選人蘇煥智論及兩岸關係時，以「兄弟分家」做為比喻。柯文哲更形容台灣與中國有如「床頭吵，床尾和」的夫妻關係。我認為這兩種比喻不倫不類。

台灣自古未屬中國，直至清朝曾納入版圖，但清朝政權一如西班牙與荷蘭，把台灣當作殖民地般剝削。現時的中國甚至佈署了一千多枚飛彈對準台灣，一再重申決不放棄武力犯台，亦無所不用其極打壓台灣的外交空間。請問，這樣的兩岸關係能用夫妻或兄弟來比喻嗎？台灣和中共從沒同床過，退一萬步，若真有這樣枕邊人，正常人都要早早離婚為妙。而所謂兩岸因血脈相連故有如兄弟，事實上根據林媽利的研究，有8成以上的台灣人具有南島民族的血統。所以說，中國也不是我們兄弟，不折不扣就是一個「歹厝邊」罷了。

我感到很遺憾，柯文哲市長仍抱著「兩岸一家親」的想法。大家還記得世大運時，柯為了讓中國隊伍參賽，如何地委曲求全，甚至不讓台灣人在場內拿自己的旗幟，柯已然淪為中國利用的工具，替中國執行對台統戰政策。原本，中國在台灣一向是以國民黨為代言人，但是國民黨在2014及2016年兩次選舉大敗後，聲勢日落西山。原來就不接地氣，再加上沒黨產資源挹注，國民黨對台灣政局的影響力明顯式微，中國於是重新物色政治魁儡，首都市長柯文哲自然變成中共青睞的標的。而初嘗政治權力滋味的素人市長也與中國一拍即合。

眾所周知，中國的對台政策仍咬緊「一個中國」原則，小英政府因不願公開接受一中原則，故遭中共關閉溝通渠道。柯P對於目前政府無法與對岸有效溝通頗有微詞，請問柯P您主張在「一個中國」的前提下和對岸溝通嗎？若是，可否明確的向國人表明贊成一中的立場？以利選民做出明確抉擇。或者，可否請您在不向「一中原則」叩頭的條件下，提出和對岸的溝通之道？

日前，陳總統透過陳致中，以「感謝柯醫師的醫療協助」來加持柯的選情。柯P以醫生身分救治病患原是本分，但柯市長台灣意識曖昧，未來恐怕戕害眾多台灣人民的利益。另外，具有堅定台灣意識的李前總統登輝先生也支持柯P連任。他說「民進黨就無人嘛」。我解讀李前總統是在激勵民進黨盡速決定並提出人選。又或者，李總統是想藉此提高柯文哲聲勢，以壓低國民黨勝選機會。

報告李總統，我認為柯文哲不可再擔任首都市長，主要原因不是計較柯個人或某政黨的勝選與否，我所憂慮的，是柯文哲若有中國作為後盾，他在政治上與對岸一唱一和，迎合中國對台統戰策略，甚至將來在中國以無限的資源扶植之下登上大位，屆時，台灣將陷入萬劫不復的深淵。

柯P曾經向人抱怨本人有如「義和團」，我對於柯P動不動以中國歷史來做比擬非常不以為然。以其人之道還治其人之身，我是不是也能以引清兵入關的吳三桂，來比喻迎合中共的柯文哲呢？

（作者現任總統府資政）