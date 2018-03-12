自由共和國》魯伯非／如何重塑台灣競爭力

魯伯非／自由作家

近年來台灣許多學者名嘴，不斷批評台灣的產業競爭力落後中國許多；台灣許多產業規模完全不能與中國大陸相比。這種批評其實犯了一個根本性的錯誤，就是把一個二千三百萬人口的市場去跟一個十三億人口的市場相比。這就好像把瑞士、芬蘭、新加坡去跟大陸市場相比，這些小型國家當然無法跟中國市場的產業規模相提並論。

台灣應該放棄這種不對稱的錯誤比較，而是應該想辦法如何將台灣塑造成像瑞士、荷蘭這些國家雖小，但環境保護完善，社會福利制度良好，政治制度民主，又具有特殊利基產業的福利國家。

想要達成這樣的目標，台灣應該將國與國之間的競爭，調整到城市與城市的競爭。而台灣要達到與世界主要城市的競爭，一個具有想像力並突破性的做法就是重新規劃台灣的國土政策，將台灣二十一縣市合併並重新規劃為五大主要城市：大台北市（The Great Northern Taiwan City）、大台中市（The Great Central Taiwan City）、大台南市（The Great Southern Taiwan City）、大台東市（The Great Eastern Taiwan City）和大台西群島（The Western Taiwan Island City）。

以合併後的大台北市為例，其行政區域包括現有基隆市、台北市、新北市、桃園市以及新竹縣市。如此一來，大台北市成為超過一千萬人口的國際大型都市。雖然比不上北京、上海的二千萬人口，但是已經超過香港和新加坡，成為跟紐約相提並論的大型都市。

同時因為這些縣市的合併，可以裁減無謂的行政層級及流程，將大增的市政經費及預算作更有效率的利用。例如合併後的大台北市可以擁有原有的基隆港以及桃園機場；新市政府可以將原有台北和新北的捷運系統和高鐵系統，擴增到基隆港和桃園國際機場，有效地將基隆的觀光郵輪旅客引導到大台北市及台灣其他旅遊地點。

合併後的新大台北市將擁有竹科及全球最大、最重要的晶圓代工廠台積電。台灣原有的5+2產業，也可以依照原訂計畫分配給同時擁有科學園區、機場及港口，而且人口超過四百萬的大台中市跟大台南市。這些合併後的大都會區，也可以基於新增的城市競爭力，發展各種創新產業。

合併後的大台北市，由於相同捷運系統的延伸，辦公室不用再集中在原來的台北市市中心。建商也可以沿著捷運線往原有基隆市和桃園市方向，開發低價但居住環境良好便利的新住宅區。澳洲雪梨離機場跟市中心各兩站的火車站—Mascot Station就是一個良好的參考範例。年輕人除了享受新增的就業機會外，也不用再集中在原台北市市區找房子，而是在近郊地區享受跟中南部一樣低廉的房價。

至於大台東市和大台西群島，則發展完全無污染，平價及高端的觀光產業。除了原來的景區以外，像現在金門和宜蘭的釀酒工業，也可以仿效法國、英國蘇格蘭的釀酒產業，發展成有台灣特色的釀酒文創產業。

也許二○二六年之前就可以完成這樣的國土規劃，這一屆跟下一屆的二十一縣市當選人就知道他們的奮鬥目標就是在二○二六年成為這五大城市首長。

台灣現在陷於藍綠為了反對而反對的意識形態之爭。唯有這種大破大立的「新政」才能打破台灣現有的低迷氣氛，提供全體人民一個嶄新的願景及奮鬥的目標。藉由這種大型的國土重新規劃，可以減少原有政府預算的浪費，增加社會福利、年金、長照的經費。同時藉由交通、產業的互相連結，可以增加原有產業的競爭力，並且帶出新創產業的構想，提供年輕人更多的就業機會。

同時因為新興住宅社區的開發，可以減少現在台灣年輕人最大的生活壓力，就是買房跟租房的壓力。如此一來，台灣的年輕人都可以留在自己的土地上奮鬥，台灣也可以更接近像瑞士、北歐、荷蘭這樣小而美的福利國家。