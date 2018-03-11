自由廣場》新北投車站與不完美性

◎ 林奎妙

台北市政府於八日邀集新任文資委員、媒體到新北投進行文資現勘，現勘標的是被民間批評為原貌盡失、不符場所精神的「新北投車站復舊建築」。

有別於一般民間提報案，此次現勘係由市府主動召集，意即官方已認定它有價值，才找委員前往審查。為此，市府也特別找了媒體，民眾竟然不用苦等會議紀錄、請假旁聽審議會，就可從報導中看到多數委員認為復舊建築具有「歷史建築」價值，這也是民間提報案鮮少有的待遇。

市府如此用心良苦，只因新北投火車站四月一日生日在即，各項活動將陸續登場，扣合年底市長改選，就差臨門一腳將此復舊建築踢進文資審議大門、正式認可它就是新北投車站了！一旦順利取得身分，也可想見四月應當又是一波宣傳。甚至，目前市府在缺乏整體歷史脈絡下，正打算興建月台作列車展示、在原址施作噴水池造景，一路通往年底作為選戰的文化政績。

在政治掛帥的前提下審議「新北投車站復舊建築」的價值，文資委員是該順水推舟、成人之美，還是該積極阻止它繼續朝積非成是邁進、發揮撥亂反正的專業？縱然復舊建築不在原址、工法諸多錯誤被民眾抓包抓漏，但若考量它的存在反映著北投人的失落與地方史的缺憾，建築物本身又並非那麼一無是處。筆者認為，「新北投車站復舊建築」應在這個觀點上來辯證其歷史意義，倘若委員會真要賦予它文資身分，也該在前述思維下將被掩藏的原始木料、單薄的展示規劃、原址範圍及其周遭風貌等一併納入管理維護計畫中，重新探討如何體現這棟建物的「不完美性」、傳達「新北投車站過家門而不入」的歷史真實性，平衡過去粗暴決策所留下的傷痕。

（作者為文化工作者）