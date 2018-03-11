自由廣場》民生物資先期預警系統

◎ 林佑謙

台灣民眾在上個月發動被戲稱為「安屎之亂」的衛生紙大搶購，簡直讓國外媒體對台灣人搶購行為看傻了眼。筆者認為這情況可以切割成兩個層面，第一個就是台灣民眾長久以來對物價浮動的不安全感，第二個就是歷史經驗告訴我們，業者是貪婪的，而政府總是慢半拍。

以英國為例，在上週當台灣民眾呼喊要二二八真相的同時，英國正經歷這幾年來最寒冷的暴風雪。大雪冰封了整個英國，進而影響物流運輸，有的超市更是無商品可賣而提早歇業。不像我們颱風前一定趕快囤貨，英國在暴雪來臨前，超市並未出現搶購，在大雪過後即便多數地區仍遭到冰封，也僅短暫缺貨二天就恢復正常，更沒有人因為擔心缺貨而搶購牛奶、雞蛋等民生必需品。

英國民眾冷靜是因為不像台灣一樣，台灣每逢災害過後各項商品特別是農產品都有不同的理由可以漲價，而英國農產即便遭受嚴重寒害，超市內販售的各項農產品價格在災後一週價格依舊相同依舊穩定，沒有人趁機哄抬，也沒有供貨短缺，當然就沒必要搶購。

另外，台灣是淺碟市場，競爭不若英國般激烈，進而廠商養成吃定消費者的心態。以前年英國的馬麥醬危機為例，馬麥醬是許多英國民眾早餐必備。在脫歐後，廠商表示因為英鎊暴跌影響獲利，所以要連同馬麥醬及多種民生必需品的供貨價格調漲十％，卻遭到英國最大超市Tesco拒絕，原因是擔心上漲的價格會影響其競爭力，因而將貨品通通下架反制。反觀台灣廠商總聯同通路說漲就漲，而消費者對於價格調漲毫無反抗能力，正因如此，養就台灣民眾對於價格的高度敏感及不安全感，只要聽說哪裡有便宜就陷入瘋狂搶購。

商品價格調整是廠商的私人行為，可是政府對民生物資卻不可不小心是否有聯合壟斷行為，而非以一句供貨穩定就帶過。建議政府，建立民生物資的先期預警系統，避免下次搶購。

（作者現於英國就讀政治研究所）