自由廣場》經濟成長預測的矛盾

◎ 張溫波

官方指出，今年經濟成長率預測值從原先的二．二九％升為二．四二％，因為去年基數（基期值）已高。輸出與景氣指標變動的解釋，亦如出一轍。這種論調缺乏邏輯關係，殊值一一檢視。

經濟成長率不是靠預測與基數就能達成，執政者必須用心，並富有執行力。尤其值得一提的是，今年度中央總預算數經行政院自減及立法院減列高達三五○餘億元，並凍結三六一億元。但官方竟然將經濟成長率預測值增加○．一三個百分點，又修正後的名目ＧＤＰ比修正前減少二十四億元，暴露自相矛盾的現象。

上述矛盾，揆其原因，主要為官方將修正後的ＧＤＰ平減物價指數從原先上升○．四二％降為○．○七％，特別是輸出、入分別從原先（+）○．七一％及（+）一．○三％轉為（-）一．○四％及（-）○．二八％（與國外智庫預測今年國際原物料價格上漲趨勢背道而馳），貿易條件變動幅度從原來（-）○．三二個百分點轉（-）○．七六個百分點。由此可見，經濟成長率預測不無違背邏輯關係。

官方去年九月間就確定今年軍公教加薪三％（二四○億元），對民間消費及投資的乘數效果大約底定，又實質輸出成長率大幅降低五．四五個百分點，帶動力量更為削弱。但官方將實質民間消費成長率預測值及實質民間投資成長率預測值明顯提高，邏輯關係何在，豈不自相矛盾！

ＩＭＦ預估今年全球經濟成長率從去年三．七％（前年三．二％）增至今年三．九％；世界貿易量成長率大約維持去年四．六％或四．七％（前年二．五％）的高水準，並沒有因上年基數墊高而調降今年成長率預測值。在有利的世界經貿客觀環境之下，台灣輸出必然持續暢旺，帶動景氣復甦，官方沒有理由將實質輸出成長率預測值明顯壓低為一．九八％，遠低於去年的七．四三％，並低於原預測值二．六三％。官方指出，因為去年基數已高，這項理由難以成立。易言之，經濟成長與輸出成長不是靠基數低得來的。

基數只是統計現象，絕不是經濟預測值的解釋變數。試問去年世界經貿明顯復甦，台灣趁勢得利，經濟成長率與實質輸出成長率大幅上升，官方為何絕口不提這是拜前年基數太低之賜，是否官方刻意彰顯施政績效卓著，誤導社會大眾？基數高低作為解釋經濟景氣興衰的因素，是一種託辭。

（作者為前台灣大學教授）