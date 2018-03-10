社論》崇蔣、去蔣與社會和解

二二八當天，獨派青年潑漆慈湖蔣氏靈柩。為此，統促黨成員企圖闖入蔡總統父親墓園，但被警方攔阻。接著，立法院旁的「公投護台灣聯盟」攤位，遭到「藍色力量」破壞並朝內潑漆。之後，又發生統促黨成員因日本驅離違規在先的台灣漁船，到日本台灣交流協會潑漆。昨天，獨派社團舉辦記者會，統派團體成員又前往鬧場並噴灑液體。一連串的激進行為，為刻正進行的轉型正義投下陰影。台灣的當務之急，乃是內部和解、團結對外。朝野都有責任，各自冷卻少數支持者的激情，切莫鼓勵類似的激烈挑釁，以撈取政治資本。

老實說，蔣氏陵寢、中正紀念堂、蔣氏銅像等符號之爭，已經搞到正反雙方都進退維谷。黨國遺緒，至今崇拜蔣氏，有的是出自政治人物的意識形態，有的是博取支持者的情感投射。而崇蔣行為，尤其是為其二二八屠殺責任護短，對內或可相濡以沫，對外卻往往引起更多的不滿。國民黨由一黨獨大，淪落到今天的完全在野，支持板塊一塊接一塊崩落，跟台灣社會崇蔣、去蔣的消長不無關係。從二○一四到二○一六，匯聚到現在的轉型正義，已然成為黨國遺緒不得不面對的問題。

民進黨推動轉型正義，即使已經完全執政，仍有其困難。許多改革議題，最後總是會連結到政治象徵符號，於是歷史的、現實的問題糾纏不清。上次阿扁執政的正名運動，徒增朝野對立的情緒，任期結束，大部分恢復原狀。或許，當年可以歸咎朝小野大的因素，但目前民進黨完全執政了，同樣的問題依舊是投鼠忌器。可見，圍繞兩蔣的政治象徵符號，可能不是政黨輪替就可以乾淨俐落解決得了。二二八潑漆事件，從中央到桃園市語帶保留的反應，都足以看出，拆解這個政治象徵符號，不是激進主張者所想的那麼簡單。

值得樂觀的是，隨著台灣的民主深化，正反雙方的激進派，都呈現萎縮而非擴張的趨勢。二二八潑漆事件，連蔣氏後代也相當自制，恰好反襯激進派的浮躁，也是一個值得注意的指標。著眼於尋求台灣共識，不同立場的政治人物更應以身作則，合力拆解困擾了台灣七十年的不定時炸彈，讓兩蔣早日入土為安，以維護起碼的尊嚴，至於功過則交給真相來評斷。真正崇蔣的人，尤其應該讓他們恢復人的身分，停止造神運動遺留下來的儀式，這樣也才能讓更多人願意以「犯錯是人性」的視角，設身處地衡量兩蔣究竟犯了甚麼性質的錯？以及，他們還有哪些瑕不掩瑜的事蹟？

平心而論，慈湖的兩蔣文化園區，收納各地的「黨國公仔」，不失為一個妥協性的做法。尤其是，其中來自高雄市文化中心的最大蔣氏塑像的解構主義展演，把主題公園的暗黑恐怖化為雲淡風輕，引人自然省思苦難年代的傷痕與再生。不過，蔣氏靈柩、中正紀念堂等黨國遺址，如果暫時無法決定存廢遷移，為了避免淪為意識形態的角力場，至少可以先行封存、不對外開放，讓社會爭議獲得冷卻的空間，對家屬也不失慎終追遠的肅穆。從長計議，則不妨成立跨黨派特別小組溝通協調。換言之，轉型正義不妨先設一個緩衝區，讓兩個極端以解決而不是製造問題的方式釋放能量，否則，崇蔣者定期行最敬禮，要不刺激去蔣者也難，反之亦然。

「轉型正義不應該窄化為去蔣」，言之固然不無道理，但也不能忽視另一個面向：崇蔣與去蔣，已經成為作用與反作用力的關係，必須「崇」與「去」同時煞住，惡性循環才能停止。現在，正反雙方的激進派都日益邊緣化了，朝野更有機會在主流共識下拆解引信。特別是，蔣氏第四代更貼近民間，如果站上新的認識高度促進社會和解，對蔣氏家族與台灣社會都是負債變資本。一九九三，蔣氏第三代章孝慈以校長身分，在東吳大學內舉辦「二二八追思音樂會」，改變了許多人對蔣氏家族的刻板印象。四分之一個世紀過去，兩蔣尚未蓋棺論定，但就社會和解而言，蔣氏後代仍不能缺席。