自由廣場》黃復興必須接地氣

◎ 季節

作為黃復興黨部內不到三十歲的普通青年黨員，讀完「別再迷信黃復興」一文，一方面當然不願黃復興被廢，然另一方面也以為，黃復興必須更接地氣更有論述力。

首先，黃復興在組織經營和退除役軍人串聯上，當然有一套，問題是功能和性質也相對單一。在任何機構內部，功能越多元能力越強的單位，當然都是越不可能被裁撤的。而黃復興作為國民黨內僅存的特種黨部，對於軍人權益以外的議題，幾乎都不太碰，自然容易成為被裁併目標。

尤其不可否認，如今的國軍人數跟過去六十萬大軍時代已不可能比，所以特別針對退除役軍人設有特種黨部的必要性也將下滑，因此想要續存，黃復興勢必要讓自身的功能變得更多元，更有戰力有論述力。

具體做法，例如黃復興除捍衛軍人權益外，面對勞工質疑勞基法修惡，也應該予以聲援，如此可以顯示自己不是只在乎個人利益，而是捍衛所有弱勢的權益，所以既反對年老基層軍人退休金被砍，也反對弱勢勞工被壓迫。否則如果永遠只針對與自己切身相關的議題發聲，對其他議題都沉默以對，那你切身相關的議題對別人來說事不關己，你又不去聲援別人，你的議題別人何必理會？

當然筆者提出上述主張，會有論者以為如今黨工人數日減，還要碰更多議題不可行，然而問題出在沒有善用黨員。在去年一月底時有十九萬黨員，但除了少數高層之外，諸如筆者等普通黨員平常幾乎從未接到任何通知，對於黨部內開過哪些會議，有過甚麼決策，幾乎一無所知。試想，如果黃復興能善用基層黨員，十九萬人難道無法找出在各個議題相關知識有論述能力者，協助黃復興在各種議題發聲，增加存在價值嗎？

民進黨黨工比國民黨還少，但前幾年在社會上各種議題造成的回響，往往遠大於國民黨，顯然是有額外善用普通黨員或支持者所致，國民黨如果老是不放心多運用普通黨員，老是只有黨內投票時才想到普通黨員，那麼黨員人數再多，實際上的戰力自然也極其有限，因為永遠只靠少數黨工疲於奔命。

（作者為國民黨黃復興黨部青年黨員）