自由廣場》願不願為獨立付出代價？

◎ 郭建國

拜讀「獨立公投，統一公投」，認為有必要針對洪君論點，提出個人看法來互相切磋。

一、「洪君認為不應貿然行使獨立公投」：獨立公投者，不是請客吃飯，乃台灣民族之大事，命運前途之所繫。獨派先進深思熟慮，運籌帷幄，希望在關鍵時刻舉辦住民自決獨立公投，看不出有任何貿然之跡象。

二、「洪君反對獨立公投理由如下：台灣不是一個國家嗎？」請問洪君：既然台灣是一個國家，（一）台灣國的國慶日是那一天？（二）台灣國的國號、國旗、國歌是什麼？國父是誰？（三）台灣國的邦交國是那些？（四）台灣國的憲法在那裡？（五）台灣國為何不是聯合國會員國？（六）為什麼世大運及所有國際賽事、會議只見「中華台北」，而不見「台灣國」？在地球上應該沒有一個正常人會對他自己的「國家」提出這些傻問題。

三、洪君說：「台灣只是不是正常國家。」國際法對國家的定義有四要素。只要是符合該條件，就是國家，且不以他國之承認為要件。所以，國家只有是或不是的差別，沒有正常不正常的區分。所謂正常與否，只用在論斷某國之政體結構，制度之民主或獨裁，施政之良窳，與是否為國家，毫無關聯。

四、洪君說：「要獨立於那裡？」獨立者，可為涉及主權分離之動作（詞）過程；亦可為非涉及主權，爭取脫離被奴役、殖民統治的形容詞。美國脫離英國而獨立，是為動詞之獨立。台灣是要脫離外來政權，中國國民黨黨國不分的中華民國流亡政府，殭屍憲法，殖民統治而獨立，是要掙脫奴隸枷鎖，爭取自己當家做主，不再被奴役壓迫的獨立自主過程，是為改變狀態的形容詞。

沒有國際法規定，非要有一個宗主國來脫離，才叫獨立！

以上四點針對獨立觀念的釐清，有了清楚的觀念，才有正確的認識。

至於「為了獨立，我們需要付出甚麼樣的代價？」美國的獨立過程已經表示得很清楚了，如果台灣人不願為獨立付出代價，求誰都沒用。

（作者為新住民第一代，台獨大旗隊發起人、台灣建國工程隊隊長）