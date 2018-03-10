自由廣場》第三勢力在哪裡？

◎ 林伯峰

民進黨全面執政快兩年了，目前看起來，不管是心裡最軟的或是最硬的那一塊都沒有處理好，然而，有趣的是，國民黨目前看起來也是積重難返，不管是在今年的地方選舉，或是兩年後的全國性選舉，似乎無法提出有力的反擊，台灣的選民在此時此刻可能陷入無人可選的窘境。

民進黨的政權之路，筆者覺得很像大順王朝的過程，當年闖王打著「開了大門迎闖王，闖王來時不納糧，早早開門拜闖王，管教大家都歡悅」的口號，凝聚了明末窮苦的老百姓，然而，當闖王真的取得政權時，卻無法實施真正的管理，只想稱孤道寡，卻不能真正解決老百姓面臨的問題。

而此時的國民黨，很像是民國初年溥儀的翻版，從偌大中國江山的主人變成窩居於紫金城的小朝廷，政出不了門，令管不了人，想要翻身也施不了力，只能任由那些黨國的遺老擺弄，得不到民心，也培養不了人才，只能整天徒呼負負，遙想著當年的輝煌年代。

面對這樣的狀況，討厭國民黨的人，又不想投給民進黨的人，好像就沒有其他的選擇了，卻又不想放棄改變台灣的機會，此時此刻台灣的第三勢力在哪裡？有沒有一個黨派或人士可以貼近民意，又可以提出簡單可行的政策，讓人民對於未來可以有一點點的憧憬，台灣的政治人物或是有志之士真的要好好思考一番了。

（作者從事法律服務業）