自由廣場》台灣文化國家隊

◎ 江雅綺

中國提出三十一項惠台措施，就算以狹義標準來看，有關文化保護、影視內容的主題，就占了快十項，引起許多網友熱議，近年來對岸吸走許多台灣的文創人才，讓不少有識之士疾呼，台灣的文創影視產業，若政府再不施以急救，恐已瀕臨垂危。

其實，回顧過去一年，我們會發現，文化部和創作人合作，在對應科技和產業的挑戰上，早已不斷交出傲人的成績單。如二○一七年初，台灣團隊基於白色恐怖與校園記憶所製作的「返校」遊戲，結合歷史素材做為情節內容與遊戲製作的科技能力，令人驚艷。二○一七年四月，公視與HBO Asia合作的「通靈少女」，以台灣民間信仰和宮廟文化為背景，描述具有通靈能力少女的成長故事，也創造歷來公共電視最高的戲劇收視率。九月的威尼斯影展，台灣藝術家黃心健與美國藝術家蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）合作的VR作品「沙中的房間」，亦勇奪VR最佳體驗獎。去年國片「血觀音」和「大佛普拉斯」都叫好叫座，今年初，宋欣穎導演的「幸福路上」亦創下台灣動畫史上新頁…不勝枚舉，以上成果，當然都是優秀台灣創作人才的辛苦成果，但背後也或多或少、幾乎都有文化部的補助或支持。

但不可諱言，面對國際、市場、科技的壓力一波又一波的襲來，台灣文創產業的未來，確實還有很多法規、政策可以努力的空間。就此，行政院甫通過「文化內容策進院設置條例」草案、「文化創意產業發展法」修正案，表示未來將成立「文化內容策進院」，成為連結政府與民間的專業中介組織，重點即在於為台灣的文創產業建立「國家隊」，筆者認為是十分正確的方向。尤其，草案中強調融資體系的建立、推廣文化科技應用，並進行文化國際傳播…等，確實針對國際、市場、科技的挑戰，對症開方、下藥。最後，於實務上，若此仲介組織有足夠的智財權運用與推廣的配套，則國家隊的戰力，必然更加令人期待。

（作者為台北科技大學智財所副教授）