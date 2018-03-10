自由廣場》兩岸軍力對比 部分相對平衡

◎ 張延廷

中共今年國防支出一．一兆人民幣，將近台灣的十六倍，由其公布的國防預算規模可知，中共近年積極推動軍改強化軍力、深化國防科技發展、提高武器研發能力及戰力整合。其積極練兵備戰走強軍之路，當然會使亞太區域國家增添更多的疑慮，也對台海長期的穩定投下變數。

歸納中共軍費連年的大幅成長，其增幅都維持在相當的比率，並將預算大量用於強化軍事偵察衛星、各式無人偵察機、各種射程之戰術導彈、資訊戰所需要之衛星雷達、負責遠距通訊的海底電纜、繼續新建新式航母及核動力潛艦等多面向發展，以武器換代的方式來提升軍事實力，是屬快速推陳出新的建軍方式。

一般而言，中共整體的軍費支出常被低估，實際軍費當然高於帳面的數字，其未包含在內的軍事開支包括軍事產業的投資、戰略及核武部隊的更新與強化、軍事動員預算，及太空武器研發、軍方企業所獲得的收入運用、部分機構出售的土地或過剩的軍糧、招募大學生從軍的獎勵金，以及在各省所設立的軍事基地運作經費補貼等。而且共軍所採購的各種高科技武器、研發、退休俸等，亦未列入其所公布的軍事預算之內，所以整體而言，中共總體的軍事經費支出是相當可觀。

相較於亞太周邊國家，中共軍費增加也明顯對區域安全構成威脅，因為目前中共在國防戰略上已採取向外擴張，並持續在海外建設軍事補給基地，希望藉由強大的武力配合經濟的影響力來主導亞太局勢，以成為亞洲霸主為目標，未來希望能在世界舞台與美國分庭抗禮，這些企圖都會增加亞太周邊國家對中共崛起的疑慮。

再者，中共迄今並未放棄武力犯台主張，其軍費大幅成長使軍力持續擴張，不但加深兩岸軍力失衡，並嚴重影響我國國防安全。建軍備戰的目的是為了嚇阻戰爭，確保和平穩定，我國有必要在部分軍事領域中具備領先的優勢，才能在兩岸軍事實力上取得部分的相對平衡，這也是我國在戰略攻守的彈性運用之道。

此外，國軍強化不對稱作戰的規劃與裝備研發，例如發展超音速長程反艦飛彈、可奇襲對方重要軍事設施的巡弋飛彈，研發可追蹤共軍匿蹤戰機的偵蒐裝備，並在網路的攻防作戰能力取得優勢等。台灣可透過加強創新、嚇阻、不對稱的作戰能量，建構以小搏大的關鍵戰力。

若中共攻台需要大規模的軍事行動，且要付出重大犧牲，因而放棄動武的念頭，專注兩岸和平交流與互動，這就是台灣建構的軍事力量所發揮的最高價值。

（作者為大學兼任教授）