社論─台灣最大的敵人就是自己

美國商會公布「二○一八商業景氣調查報告」，雖然逾半數美商對今年及未來三年台灣經濟發展有信心，卻再度對台灣投資環境提出批判，包括︰近九成美商會員認為勞基法仍缺乏彈性，應鬆綁讓高階經理人與專業人士適用責任制，使其不受工時等僵化條文限制；近八成五憂心電力不足；近六成不滿政府在制定法規時不重視企業需求；在稅制方面，五成六認為個人所得稅過高不利企業發展，逾七成強調減稅重於補助。

美國商會的每年報告幾乎都會對台灣投資環境提出檢討，去年對勞基法的強烈抨擊，令人矚目；今年依舊表達不滿，但力道略見緩和，令人憂喜參半。令國人振奮者，台灣投資環境的改善與產業扎根已獲得政府重視，並積極尋求解決之道；憂心者，近年台灣經濟停滯的主要癥結在於投資與信心不足，且反商民粹氛圍瀰漫，加上環保法規過於嚴苛，稅制改革過度保守，種種法規未能符合新創產業的需求，且改革未能邁出大步，經常陷於爭論的泥淖，自我虛耗，猶豫躊躇，更以小確幸自滿，實際上實質薪資所得皆在倒退之中，經濟發展已有落入後段班之虞。

如何檢視台灣經濟的展望與困境，不但要跟自己的過去相比，更要與周邊諸國作對比，方可確切了解台灣經濟的真相。悲哀的是，曾經創造經濟奇蹟，成為發展中國家楷模的台灣，自身的發展軌跡呈現每下愈況之勢，從之前兩位數成長率、亞洲四小龍之首，至近年經濟成長率以「保二」就沾沾自喜，成為大肆表彰的政績，表現甚至不如成熟經濟體的美國，衰退停滯之嚴重彷佛步入生命之初老狀態，甚至是未老先衰的敗象。若與周邊國家相較，彼等正值蓬勃發展的黃金階段，而我卻一日不如一日，更令人興起無限感慨。

在國與國的對照中，最讓台灣感到威脅者非中國莫屬。當年中國以仿冒、盜竊智財權起家，市場盛行佔山為王的山寨文化，如吉利汽車開辦之初仿冒賓士、豐田車型，備受嘲諷，如今卻吃下世界知名車廠富豪汽車（VOLVO），更成了賓士之最大股東；而半導體國家隊的組成，以國家資金為後盾在全球到處狩獵，來勢洶洶，引起歐美日緊張，紛紛設置嚴格的投資審查機制防堵中國，儘管如此，中國以市場為誘因換取技術的策略依然有所斬獲。另外，中國在壟斷與保護本國產業的政策下，培植出強大的電商、行動支付、網路平台、電動車與分享產業，如今對5G規格的制定更加積極，由製造大國變成製造強國，似乎不是嘴巴說說而已。

不僅中國，東南亞經濟也在奮起，新加坡早已列入發達國家之林，泰國、馬來西亞急追台灣，而菲律賓、越南、印尼經濟成長快速，具有明日之星的潛力，甚至連貧窮落後的柬埔寨、緬甸也都打開閉關的大門，強力吸引外國的投資。整個東南亞形成一個經濟整合的板塊，既互補又競爭，使區域經濟呈現加速發展態勢。而南亞的印度，人口與中國幾可等量齊觀，硬體製造雖非所長，但軟體設計能力與人才均屬一流，加上執政者力行制度改革，大力推動基礎建設，假以時日，經濟成就未始不能成為「中國2.0」。

台灣無論自身或在全球經貿上的發展腳步，都走得蹣跚顛簸，其競爭固然有來自外部者，而且這些外部競爭者愈來愈強大，但最大的敵人其實仍是我們自己。台灣有過成功的發展故事，具有努力打拚與創新的精神，至今仍在全球產業供應鏈居核心地位，包括電動車、行動裝置以及晶片設計與製造，甚至當紅的虛擬貨幣挖礦設備，更有許多生產少量、多樣且質優產品的世界冠軍隱身田野街角，這些是台灣經濟再起的強項，不必妄自菲薄。但是，應該再加上執政者不能受制於少數民粹的聲音，徹底改善投資環境，提振民眾的信心，以多數人的利益為政策基底，才能真正促成台灣產業與經濟的復興。