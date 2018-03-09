自由廣場》獨立公投 統一公投

◎ 洪鳳棲

近來有許多過去支持台灣獨立建國的先賢們成立「喜樂島聯盟」意欲進行獨立公投，我一直對這些前輩的熱情相當敬佩，也非常支持其理想，希望台灣成為一個正常的國家。

然而，我認為不應貿然行使獨立公投，理由如下：

首先，台灣不是一個國家嗎？應該沒有人會反對台灣是一個國家，只是不是正常國家。既然是一個國家，為何還要進行獨立公投？要獨立於那裡？獨立公投不是剛好告訴外國人我們還不是一個國家嗎？過去威權時代，確實有進行體制外革命，推行台獨的必要。但是，當台灣人藉由民主程序取得政權，是否還有這個必要呢？

其次，為了獨立，我們需要付出甚麼樣的代價？美國已經表示得很清楚，絕對不會支持台獨。有人說不支持不代表反對，這樣的解釋確實也沒錯。不過，我的解讀是台灣任何獨立的動作，一旦引發任何問題，美國絕對袖手旁觀，甚至會介入阻止，阿扁時代就已發生過。其他民主國家當然也沒有支持的理由，而中國絕對會出兵，我們的軍隊和人民真的做好準備了嗎？更何況國內有那麼多共諜和心嚮中國的人，一旦戰爭，後果難料，所付出的代價更難以估算。

第三，獨立公投會過嗎？這是我最擔心的。我認為只有在認同上堅定地認為自己是台灣人的才會投贊成票，這部分約只佔不到四成。如果再考慮中國的威脅，就不容我們有樂觀的期待了。而獨立公投一旦失敗，將會是災難的開始。

最後，沒有其他的途徑讓台灣成為一個正常的民主國家嗎？有的。我的提議如下：先進行一次「統一公投」，而且通過的可能性幾乎等於零，因為台灣人就算再愚蠢也不願讓阿共統治。另外，督促執政黨確實執行轉型正義，將過去所有大中國的圖騰全部消滅，代之以台灣之圖騰，凝聚台灣人意識。最後，再進行制憲，讓台灣成為一個完完全全的正常化國家。我認為這樣的作法是台灣成為正常國家最好的途徑，因為所需付出代價最小。

（作者為南投縣民）