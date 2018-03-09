自由廣場》警察還查戶口？ 查水表？

◎ 林書立

內政部修正通過「警察勤務區訪查辦法」，媒體報導未來員警不得再任意「查戶口」、「查水表」，長年被民眾詬病的「家戶訪查」制度，將正式走入歷史，難道我國警察真的迄今還在查戶口？查水表？

我國「警察勤務區家戶訪查辦法」之授權依據係九十七年修正警察勤務條例第十一條第一款規定，內容為警勤區員警於警勤區內執行勤區查察，以家戶訪查方式，擔任犯罪預防、為民服務及社會治安調查等任務，早已揭櫫此種訪查工作之目的，絕非查戶口，更非查水表。

然而家戶訪查一詞仍有家戶字樣，加上在台灣實施逾六十年的警察戶口查察制度，讓很多人以為警察按電鈴就是要看戶口名簿，過去曾因治安需要，加強私人醫院診所的安全維護，以避免私人醫院診所成為歹徒目標，孰知，診所的醫生護士看見警察登門拜訪，立即遞出戶口名簿，事實上，警察早已不再查對戶口，早期警察查戶口，一方面在協助戶政機關正確國勢基本資料，畢竟戶政為庶務之母，爾後又因為保密防諜等因素持續執行此項工作，以致引人聯想警察查戶口好比大陸電視劇的警察假借查水表，行入侵民眾家宅，侵犯隱私疑慮，實際上九十七年修正警察勤務條例時，源於商鞅變法的「流動人口管理辦法」即同時廢止，警察對於地區治安的維護，亦早已脫離過去的威權儀式，改以犯罪預防的社區警政為中心，以服務取代控制，藉由傾聽轄內居民意見或拜訪轄區村里幹部或巡守隊，結合政府資源，掌握地區狀況，共同維護轄內的治安。

警察乃刑事司法體系的一環，更是政府安定地方、預防犯罪與維護地方安全的積極作為，與當代世界各國目前極力推行的社區警政思維同步，運用電腦資訊，累積專業經驗，尋找犯罪熱時熱點，主動親近民眾，導入犯罪情境預防策略，協助推動健康活力的社區發展，強化社區凝聚力的安全自主意識，使警察隨時散在善良民眾身旁，維護社區與社會安全，才是警察勤務條例修正案所要達成的警察策略。

（作者為中央警察大學警察政策研究所博士候選人）