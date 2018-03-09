自由廣場》增修條文 基本法

◎ 陳茂雄

日前有一位在戒嚴時期就從事台獨運動的「老台獨」表示感到迷惘，以前的台獨運動並沒有「法理台獨」這個名稱，現在出現這個名稱代表另有非屬「法理」的台獨運動，應該不是面對台灣內部的法理問題，而是抗拒併吞台灣的外來勢力。

以前台獨運動的目標就是推翻外來的中國國民黨政權，而當時中國國民黨與「中華民國」是二合為一的黨國體制，台獨運動就等於推翻「中華民國」，與目前的「法理台獨」一樣，都是要棄掉「中華民國」，至於對抗中國共產黨的併吞乃由「中華民國」面對，台獨運動人士還插不上手，目前則出現模糊現象。

「老台獨」年代，台獨運動就是目前所稱的「法理台獨」，推翻在台灣殖民統治的「中華民國」，而「中華民國」卻需要對抗中國共產黨的併吞。讓「老台獨」感到迷惘的是在民進黨執政之後，由本土政黨在「中華民國」體制下對抗中國共產黨的併吞，台獨運動是要與「老台獨」年代一樣，對抗「中華民國」或是與「中華民國」合作對抗中國共產黨的併吞？

主張對抗「中華民國」的人認為它並非本土政府，而是外來的中國政權，因為它是依循外來的《中華民國憲法》組成政府，也等於中國的政府。這是很大的誤會，目前台灣的政府完全依循《中華民國憲法增修條文》所組成，而它是如假包換的台灣基本法。

《中華民國憲法增修條文》與美國憲法增修條文完全不同，美國由邦聯體制改為聯邦體制時，匆忙的訂定憲法以規範政府體制，逐漸補強政府體制及增加人權相關的條文，後來補上的條文稱為憲法增修條文，它是憲法本文的延續，也就是憲法的一部分。可是在台灣訂定的《中華民國憲法增修條文》是在政府體制方面凍結《中華民國憲法》，屬台灣訂定的基本法，不是中國的憲法。

《中華民國憲法》的確多災多難，剛公布還未真正實施就被蔣介石的《動員戡亂時期臨時條款》凍結，終止動員戡亂之後又被《中華民國憲法增修條文》凍結，目前規範政府體制的基本法是道道地地的台灣產品，不是中國貨。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）