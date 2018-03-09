自由廣場》別再迷信黃復興

◎ 姚中原

國民黨黃復興黨部三月六日舉行春節聯誼餐會，計有三十位上將及六百多位的中將、少將參加，國民黨主席吳敦義出席致詞時表示，絕不會眼看中華民國繼續向下沉淪，他拜託大家一起幫國民黨今年底的選舉，多贏幾個縣市執政機會，二○二○可重返中央執政；其中黃復興黨部主委金恩慶並在餐會中，特別提醒及告訴所有退將人員，只有讓國民黨贏得選戰，年金改革才能不溯既往。

過去國民黨執政所以失敗、不得民心的一個最大原因，就是國民黨籍高層人士只想坐享權力、不願進行改革，並且離民意太遠。以馬政府時期為例，許多享受優渥退休月俸的國民黨籍高官及退役將領，只知道赴北京參觀解放軍閱兵典禮，或與中共官員把酒言歡及舉行高爾夫球敘；從未曾想到台灣仍有許多中年人失業、找不到工作，也有許多退伍老兵是生活困苦、且無人照顧。

其實長期以來，國民黨的黃復興黨部，早已淪為少數黨籍退役將領的俱樂部；且此種自我感覺良好、同溫層互相取暖，並與多數弱勢榮民及一般大眾，皆有相當距離的封建組織，早就是國民黨該重新檢討或廢除的對象，以一新國人耳目；然而，國民黨主席吳敦義卻仍希望藉此組織，來發揮力量並贏回政權，以上想法，真的令人無言！

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）