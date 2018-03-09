自由廣場》一等北北 二等基

◎ 吳迪

筆者是每天往來基隆安樂區與台北市的基隆市民，因工作的關係必須通勤兩地，今年已經是第十年了，這些日子以來有感於台北市多條捷運路線營運，為台北人帶來便利生活，而不遠處的基隆人卻仍塞在擁擠的車陣中。

長年來政府評估基隆興建捷運的可能性，或許礙於地形限制、財政狀況或成本效益等因素，目前僅有的鐵公路是基隆人一日生活圈的血脈，鐵路班次有限、高速公路尖峰時刻塞車問題早已是我們的日常，除了向鐵路局爭取班次增開，還要鼓勵大眾改搭乘國道客運取代自行開車。

但改變民眾的生活習慣需要很大的誘因，雨都基隆最惱人的莫過於撐傘在狹小的候車亭等車，尤其是上下班尖峰時刻，基隆市政府應先全面改善市內所有的候車亭空間，再推動相關的優惠，例如國道客運轉乘台北捷運享有折扣。

轉乘優惠在台北市與新北市公車與捷運已行之有年，民眾享受優惠並培養搭乘大眾運輸的良好習慣，形成便捷的通勤生活圈，但同為北北基生活圈的基隆至今仍被排除在外，基隆的通勤族搭客運到南港轉乘捷運未受同等對待，誘因不足下民眾選擇搭乘大眾運輸的意願不高，大家依舊各自開車往返，車流量不減就只能繼續忍受塞車之苦。

前陣子討論的北捷汐止民生線或南港延伸方案最後都不了了之，眼看著台中捷運興建、台南捷運規劃評估，以及高雄捷運為了抗空污而推動免費方案，真心期盼基隆也能推動使民眾有感的具體方案，解決塞車之苦，也有利於空氣品質提升，不樂見下一代的孩子跟我們一樣自苦為二等公民。

（作者為代課教師）