社論》台灣面對兩種經濟戰爭

台灣是出口帶動成長的經濟體，成功的關鍵在於三、四十年前發展基期低，勞動成本低廉，且全球因民主與共產對峙形成兩極世界，涇渭分明，互不往來，使台灣得以優質的勞動力與生產效率打入全球市場，締造經濟奇蹟，累積下來的老本，仍讓近年經濟成長遲緩的台灣依舊擁有再起的基礎。但缺憾則是，內需市場規模小，容易受制於國際經貿大環境的波動，甚至因對中國貿易依存度達到四成，而產生政治後遺症，主權獨立地位與內部事務皆受到中國強力掣肘。

此一負面形勢發展，顯得愈來愈嚴峻，最近兩大外部事件均將對台灣產生重大衝擊。一是川普以保護美國鋼鋁業為由，無差別地對外提高關稅，導致全球貿易戰一觸即發；二是中國對台灣軟硬兼施，硬的擺出軍事肌肉威嚇，企圖動搖台灣人心，軟的是祭出所謂惠台三十一條措施，全面性針對近年台灣經濟低迷的弱點，意圖搶奪台灣人才，補強其產業發展欠缺的人才與技術，並扼殺台灣經濟復甦的希望。然而，台灣由於資金豐沛，並無較好投資機會，因此金融市場依舊平穩站在萬點之上，對全球貿易戰可能爆發及其殺傷力，顯露旁觀者般的看戲心態；而對於中國的惠台三十一條，統派勢力興奮莫名，樂不可支，似乎又向「統一」邁出一大步，而政府則開會檢討，卻未見具體因應措施，顯然仍以中國之統戰伎倆視之，並未窺見其可能衍生的嚴重衝擊。至於企業界，則以台塑集團王文淵之發言最具代表性，中國此舉對台商有利，但對台灣不利，而台灣發展困頓之癥結乃在嚴苛的環評與勞基法，讓企業難以在台灣投資，只好轉向海外。

近年全球民粹之風盛行，失業與貧富差距日益擴大，引發保護主義與排外浪潮，但全球化已是不可逆轉的趨勢，且各主要國家之經濟成長大抵依賴經貿秩序之穩定，因此爆發全球貿易戰之可能性本應微乎其微。即使川普以公平貿易與美國優先意外出線，但因其自選舉以來批判之主要對象為中國，且經貿政策之重要策士亦皆為強烈反中人士，故而貿易戰若果引燃，也可能侷限於美中之對抗，因此川普提高鋼鋁進口關稅，重大受害者皆為歐日加拿大等盟友，反倒是出口美國鋼材排名第十一名的中國，按例反嗆一番之後，便樂得站高山看美國與歐盟加拿大日本的交鋒，全球貿易戰引發機率大增，令人出乎意料。川普個性自負，更具賭徒性格，一再以美國被佔便宜之訴求，挑起貿易爭端。不過退出ＴＰＰ，重新談判ＮＡＦＴＡ，如今又與主要盟友互嗆，不但使全球貿易爭端加劇，諷刺的是，竟讓保護主義重鎮的中國，披上了自由貿易捍衛者的外衣。此種發展乃始料未及，台灣的五大貿易對手，只剩東南亞較少受到影響，台灣如何自處，實為嚴格考驗。

中國惠台招式，意在買台、掏空台灣，本質上也是一種貿易戰爭，因為一旦它發揮效用，必然造成台灣經濟更為弱化。因而，與其視之為中國的統戰，毋寧當成兩岸的經濟較勁，也就是中國在包括台商在內的助力下崛起為第二大經濟體，如今終於現出邪惡原形，欲以經濟力反噬台灣。而在攸關生死存亡的經濟戰爭中，可怕的是，台灣依然瀰漫濃厚反商氛圍，不敢務實解決投資不足及層層疊疊的障礙，卻只滿足於文青的小確幸，這不僅無法確保國人真正的幸福，反而會在中國緊迫進逼下失去一切。幸運的是，自英德團隊組成後，執政風格丕變，不再流於書生論政，能夠確實面對與解決投資之五缺困局，並在勞基法再修法時展現應有的堅持，而猶如禁忌圖騰般的核二機組亦將重啟發電，在在展現超脫學院派的務實傾向，執政支持度也反彈回升。總之，無論全球貿易戰或中國對台經濟戰，都是嚴峻的挑戰，執政當局在改善執行力，貫徹促進投資之餘，應具有更高遠的國際視野，規劃平衡、多元的經貿藍圖，為台灣謀求一條救亡圖存的道路。