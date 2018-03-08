自由廣場》英國牛奶與台灣衛生紙

◎ 陳志今

最近幾日，台灣出現的衛生紙搶購熱潮，不只引發國內騷動，也成了歐洲數家媒體報導的茶餘飯後話題。而台灣的反對黨在這節骨眼上，也樂不可支地批評政府無能。許多經濟學家也稱這種現象十分詭異，因為國際紙漿上揚受影響較大的國家都沒出現如此現象。

但筆者認為，這種搶購熱，並非政府失職，而是因為民眾資訊不對等所造成的不理性消費恐慌。因為不理性的搶購熱潮，也發生在已開發國家的英國，但鮮少台灣媒體報導的牛奶之亂。

上週三，英國受到西伯利亞「東方巨獸」的暴風雪侵襲，全國下大暴雪，許多地區因此中斷上課，而筆者也首次體驗放暴風雪假。暴風雪來得快去得快，週末時英國多數地區已回升至三月平均氣溫十度上下。在暴風雪後，許多英國地區出現超市供貨暫時短缺的現象，主要是農夫因為風雪無法送貨。

令人驚訝的是，一個區區四十八小時不到的降雪，竟造成英國全國的牛奶搶購。雖然全國農民因暴雪短時間無法送貨，而鮮奶雞蛋和麵包是英國最基本的民生物資有短暫缺貨現象，但詭異的是，至今已經超過一週，超市的鮮奶仍是一上架就消失的誇張。筆者天天經過超商卻每每空手而回。

據英國中央政府的情資，牛奶並沒有任何短缺的紀錄。而且這個早在二月中就被氣象預報的暴風雪，還連帶造成倫敦地區水管爆裂，上萬家庭無水可用的窘境。

英國如此高開發的國家，一個不到兩天的暴雪就將她的弱點一一打回原形。台灣多家媒體和反對黨，只用衛生紙搶購熱的機會大肆批評政府，卻忘記這種現象在任何國家都可能突然上演的短暫鬧劇，實不應「見獵心喜」。

非理性搶購在世界各地都可能發生，不論是台灣的衛生紙還是英國的牛奶。但我們是否能夠避免下一次的衛生紙之亂？就看政府和民眾是否記取這一次的教訓。

（作者為英國台僑）