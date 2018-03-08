自由廣場》〈青年時評〉所以要統一嗎？

◎ 陳冠甫

一直以來部分媒體和名人總會用一種隱晦的方式談兩岸統一，總在言論的最後留了伏筆，如近日龍應台表示：只要兩岸仍持續不信任，那麼北京武統台灣的可能性永遠存在；她也指出，台灣的領導人不應該忙於自己內部權力的鬥爭，而沒有看到中國巨大的改變，以及全球新秩序的形成。若對於大格局沒有非常清晰的掌握，北京根本不需要動手，台灣就會自我消解掉；若台灣的領導人沒有遠見和強大的決心，而陷於每四年一選的遊戲，她認為台灣的前途非常悲觀。

首先，只要你我不接受統一，中國武統台灣的可能性一直存在，和信任與否無關，難道信任中國就不會被武統嗎？還是更容易？看看西藏經驗，達賴喇嘛簽署和平協議後就被迫逃亡印度。

至於所謂台灣領導人不應忙於內鬥，而沒有看到中國的巨大改變；中國確實巨大改變，一部分人富起來了，看看兩會中富豪代表有多少就知道。更何況，中國更血腥的內鬥一直存在，多少官員被自殺，還有武警部門首長以筷子自戕，只能說中國能人異士特別多，死法都光怪陸離。台灣當然也有內鬥，各國都有。民主國家政黨競爭，自然互有監督批評，難道我們也該像中國一樣，異議人士都死於非命或消失？

中國的巨大改變，全球都在關注，甚至也有人說會是「新秩序的形成」，大家看法不一。現在，所謂新秩序的形成竟是獨裁專制的新秩序，我們看到了一個解除任期制的新帝王誕生。龍應台女士看到沒？

再談所謂對大格局的清晰掌握，似乎呼應了不少人所表達的，習近平就是「有遠見和決心」，所以要修憲改成無任期制的原因，畢竟對國家好的話，領導人做一輩子也沒關係，反正拚經濟嘛！

台灣會不會消解掉我不知道，會也是因為中國武統台灣。但我知道為什麼民主國家要有定期制選舉，因為每次選舉都是民意的展現，定期選舉讓人民重新展現民意，這是維持國家權力的民主正當性鎖鏈。如果沒有選舉，就跟中國一樣。

這類言論，都有個相同結論，就是前面說了那麼多悲觀消極的故事，所以那就乾脆統一好了。但他們總是不敢言明，畢竟台灣支持統一的人實在太少，又太怕被戴上紅帽子！

（作者為國立臺北大學法律研究所碩士生）