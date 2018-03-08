自由廣場》《金恒煒專欄》誰絞碎婦聯會170箱秘密檔案？

事件鬧到現在，婦聯會的底蘊終於現形。原來辜嚴倬雲最在意的不是龐大的不義之捐、不是錢，而是一七○箱的資料、檔案與帳冊。

辜嚴倬雲在美國發表聲明，宣布婦聯會全部資產回歸國庫。婦聯會主委雷倩的回應堪稱「典型」，她認為辜嚴倬雲所謂資產全捐，是自殺式解散，「絕對是辜家其他人的縝密規劃」，並且點出是去年十二月到今年一月「大逆轉」的癥結因素之所在。雷倩雖是婦聯會主委，明顯的不是核心成員；有人說雷倩是婦聯會的鴿派，其實重點不在鴿派、鷹派，而是利益集團的局內與局外人，雷倩是內部的局外人。

這個「大逆轉」，就是由婦聯會主委雷倩與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峰正簽訂「行政契約」。然而隔日婦聯會即在召開的緊急臨時會員代表大會推翻前議；理由十分堂皇，什麼不是政黨附隨組織啦，沒有不當黨產啦等。總之，就是與內政部、黨產會對著幹。

在事件發展過程中，用雷倩的話，婦聯會內的大鯨魚有「財團的政商關係、媒體公關及龐大的律師團」，有能力與「高層溝通私下協商、製造與顛倒是非、設計斷點操控司法」；雷倩的激憤，除了自傷自哀之外，其實也點出了辜嚴的政治操作，尤其指出「與高層私下協商」的驚人內幕。高層是誰？高層中與辜振甫關係最深、最好的是誰？答案呼之欲出了。

所以要問的是，婦聯會搞到今天，是不是「高層」放水的結果？當初跳過黨產會，由內政部出面與婦聯會斡旋簽下喪權的行政契約，還美其名曰「轉型正義的處理模式（典範？）」，不是上下交相賊就是被詐騙集團詐唬了。

早在簽「行政契約」之前的五月，辜嚴倬雲就親自下令兩個女兒辜懷如與辜懷群到婦聯會搬走一七○箱檔案，特別送到辜懷如的公司交劉姓員工，用三台碎紙機、兩週時間清潔溜溜了。值得探究的是，既然已毀屍滅跡了，而且行政契約也明文規定「不再調查與處分」，辜嚴為什麼翻盤呢？連雷倩也說：「不知究竟為了什麼？」

在真相沒有了了之前，當然不知道辜家「縝密計畫」究竟為了什麼？不過可以知道的是，行政契約被撕毀後，內政部退場、黨產會主導，二次約談辜懷如，並逼出辜家「全部碎掉」的不法行徑，黨產會決定依法送檢調法辦。形格勢禁下，迫使逃離台灣的辜嚴倬雲做出斷臂的所謂「自殺式」的宣告。

過去連行政契約的八成歸公，辜嚴倬雲都不願，為什麼現在承諾全部「回歸」？難道是沒有「高層」可恃了？或檔案已毀？辜嚴使出苦肉計，寧可解散婦聯會保她的兩個寶貝女兒免於法辦外，也杜絕追究檔案事。問題在，當初早由黨產會祭出霹靂手段，一七○箱檔案是不是就能保留？老實說，婦聯會的問題，真的不在錢，而在歷史真實，而真實藏在一七○箱的檔案中。辜嚴消滅的正是婦聯會的黨國紀錄，那麼誰來還全民的公道？誰來還真相於歷史呢？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）