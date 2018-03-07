社論》中美都沒有白吃的午餐

有一種邏輯，無以名之，姑且稱為「有中國特色的邏輯」：中國統戰都是善意讓利，盟邦友台行為則不懷好意，兩岸僵局反射性歸咎政府不承認九二共識。最近，美國國會通過「台灣旅行法」的反應，便是一例。有國民黨人質疑，天下沒有白吃的午餐，美方可能要求開放豬、牛、稻米、基改作物、鉅額軍購、台幣升值、設置薩德反飛彈系統等，政府將如何因應？國家往來本來就是互惠互利，有取有捨。一如國際貿易，各國以相對優勢發展產業，從而互通有無，同享其利，無所謂「一邊賺著中國消費者的錢，一邊傷著中國消費者的心」的政治檢查。

美國參議院日前通過「台灣旅行法」，目前已經送交白宮，待美國總統川普簽署成法律。（資料照）

如果有人要質疑美國的友台之舉，那麼他更該質疑中國的統戰措施，不是嗎？美國從未宣稱台灣是美國的一部分，且承諾協助台灣防禦中國武力威脅。中國卻口口聲聲揚言台灣屬於中國，不擇手段封殺台灣國際空間，從服貿貨貿、三中一青、藍八縣市到一代一線、三十一項惠台政策，不斷加緊「窮台」與「買台」的交互操作。天下沒有白吃的午餐，中國精心設計的免費午餐，不用錢的代價可能最貴。九二共識，要台灣吃了午餐之後，乖乖地拿主權來買單，根本是要命的鴻門宴！「台灣旅行法」，如果是一頓午餐，比起來也物美價廉多了吧。

另外，也有國民黨人澆冷水說，「台灣旅行法」，突破有限，不要被唬了；實際可推促台美關係之處，十分有限。平心而論，政府當然不能被「台灣旅行法」沖昏了頭，國際政治是超級現實主義的場域。不過，低估甚至貶抑「台灣旅行法」作用的人，與其對台灣的政府與人民澆冷水，不如呼籲中國政府的抓狂反應降溫一點，他們已經把「台灣旅行法」視為足以導致中美關係倒退的因素。當然，北京的暴跳如雷不啻反證，那些國民黨人的言論基調，只不過是「滅台灣威風」的慣性思考。「台灣旅行法」沒甚麼用，「反分裂國家法」要懂得怕，這也是以中國為主的思想產物。

「有中國特色的邏輯」，大本營當然是在中國。北京黨國目無普世價值，凡事只能「姓黨」。中共中央提案修憲，令歐美政府與媒體驚覺，不能繼續對習近平存有幻想。但「人民日報」卻另有邏輯：中共黨章對中共的總書記和中央軍委主席沒有規定連續任職不得超過兩屆，這次在對國家主席任職規定上作出修改，有利於「三位一體」領導體制的一致性。要實現偉大的中國夢，大可讓黨的總書記、軍委主席，向現行憲法規定看齊，都修改為兩屆任期限制，擺出泱泱大國足以領導世界的架式。不此之圖搞「三位一體」的造神運動，所謂的「反華勢力」恐將因此預言自我實現。

目前，中國全國人大修憲即將過場，除了少數影響有限的反彈與嘲諷，中國人民似乎也只能主動被動掌聲歡迎「登基」大戲。ＢＢＣ記者在中國採訪，有人直說習近平沒了任期限制非常好，「體現了國家的民主」；也有人說習近平此舉對中國的發展非常好，這樣「非常民主，中國特色的民主權力，是大家選出來的」。一九七○年代後期，中國改革開放之初，西方國家普遍認為，協助中國經濟發展，走向自由市場，終將啟動政治改革，有利於建構一個和平穩定繁榮的國際秩序。如今，中國儼然成為全球化的最大風險，且正圖以中國標準來改變遊戲規則。

成為中國的巔峰，或者帶領中國走向崩潰，都是習近平不可測的未來。（法新社）

成為中國的巔峰，或者帶領中國走向崩潰，都是習近平不可測的未來。面對無法操之在我的變數，重點不是討論災難降臨時的對策，而是事前杜絕危機惡化到不可控制。這個迫切問題，同時考驗著台灣與國際。台灣，首當其衝，沒有逃避的空間，沒有投降的餘地，必須在加強自身國防經濟硬實力的同時，再一次堅守國際民主陣營。尤其是，不容誤導台灣的「有中國特色的邏輯」繼續危害，及早認清中國「窮台」、「買台」的一體兩面，儘快扭轉到自由貿易的付費餐桌。從來國際現實皆如此，中美都沒有白吃的午餐，對台灣最大的差別在於：一個有利維護主權，另一個必須讓渡主權。