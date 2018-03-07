自由廣場》《林保華專欄》北京傀儡戲演技拙劣

正在中國北京召開的全國政協、人大會議，將通過中共中央提出的決定與方案，都美其名曰「改革」；總理李克強的政府工作報告，根據香港媒體的統計，提了九十七次「改革」。然而自從六四屠殺後，中國再沒有政治改革，所謂機構改革，都是因人設事或其他政治需要而翻來覆去。如今連稱帝都叫改革了。

這以前，黨媒宣布中共恢復為「革命黨」的角色，自然也不必期望有依照法律程序的制度改革，而是本著革命需要而為所欲為，然後在人大會議「通過」，加上「法治」外衣，但這場傀儡戲仍是一場徹頭徹尾的人治大戲，演技拙劣，是背離普世價值的反面教材。

官方一面說取消國家主席連任限制如何得到萬民擁戴，一面又承認它由習近平所主導；道出獨裁者的把戲。

去年中共十九大已經裸退而只是普通黨員的王岐山，在人大會議開幕時就坐在七位政治局常委中排名最後一位的旁邊，成為全國排名第八的最高領導人。這意味著會議才開幕，什麼事情都還沒做，他與其他七位已「當選」某個重要職務；這就是具有中國特色的「民主」。怪不得一九九六年台灣普選總統，中國向台灣發射導彈；香港人二十年爭取普選的努力，換來這次會議「一國兩制、高度自治」的消音。

還好官方事先已經放風，王岐山可能出任國家副主席，否則人們懷疑是否王岐山發動了政變才得以復出，像當年鄧小平一樣？

如果王岐山出任國家副主席，這個副主席有多大的權力，也沒有制度上的規定。上屆的副主席李源潮幾乎無聲無息，他的幾個老部下被捕後，他就裸退了。李源潮之前的副主席則是習近平，卻又非常強勢，二○○九年訪問日本，強行要見天皇，迫使天皇破例特見。王岐山會是怎樣的副主席，也可能同一個人而不斷變化，端視皇上的態度。

對這樣一個人治國家，我們不必認真看待它的憲法，因為規定的人民權利從來也沒有兌現過。反之我們要時時關注高層的權鬥動向，因為會根據形勢的變化而有政策上的不斷改變。

例如三月四日，習近平兩大刀把子之一，還沒有行政職務的中紀委書記趙樂際突然出席港澳政協委員的聯組會議，這是前所未有的事，果然他亮劍恐嚇香港「絕不允許」如何如何；這就是目前的北京對香港的政策。

又如所謂三十一項惠台措施，只是政策而不是法律，今天可以給你，明天也可以收回，就算是法律又如何？惠台與毀台諧音；只有急功近利與貪小便宜的台灣人會上鉤。哪一天，台商、台幹、台生會突然變成台流，退將也會變成騙吃騙喝的叫花子。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）