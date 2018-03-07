自由廣場》鬆綁山坡地開發回饋金的根由

◎ 張國輝

報載，環保團體怒責，選舉年是國土災難的開始，其中涉及修法鬆綁山坡地開發利用繳交回饋金。筆者認為誤會大了。

筆者曾於民國一○五年八月九日投書「工業區廠商回饋金爭議不能拖」，主要針對民國一○三年公布實施的「山坡地開發利用繳交回饋金辦法」，其適用範圍竟追溯到三十年前「獎勵投資條例」時代開發的工業區，不僅有違法律不溯既往的原則，且因它採用全部工廠面積計算，致產生回饋金高過當初購地費五倍以上的現象，引發產業界的大反彈，實施以來，投資意願出奇的低，原因除增加廠商投資成本外，就是政府的效率也跟著降低。以筆者熟悉的台中工業區來說，一家擁有萬坪土地的工廠，為了增建一幢五百坪的倉庫，不僅被要求繳上億的回饋金，而該公司環保與水土保持的計畫，光書面審核就要耗時兩年以上。

或許受到這家廠商活生生的影響，民國一○三到一○五年，兩年間不到五家工廠申請增建及擴建，改建則沒有，再說當時政府還在大力提倡工業4.0，但這樣的規定與效率，造成產業非常大的困擾，業界因而利用各種機會要求政府修改相關規定以謀挽救，只是沒想到政府連山坡地的農舍也鬆綁了。

新辦法自去（一○六）年十二月十二日實施後，原被管制到的工業區，目前申請增建、擴建、改建的案件都在增加中，筆者樂見土地開發加入環保與水保的意見，但參與審查的專家也應拿出效率，不要一案審查就一載兩載，甚至更久，商機是不會等書面審查的。

（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）