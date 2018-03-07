自由廣場》快把建築法第34、56條改回來

◎ 鄭文龍

台灣的建築法很有問題。

以前政府要做建築安全把關，建築法三十四條規定政府要審查建築師的建築設計圖說，五十六條規定政府要勘驗建築過程。建築設計審查及勘驗，係確保建築安全的重要手段，是政府責無旁貸的工作。美日各國也是如此。專家審專家是對的。

但是台灣竟然在一九八四年修改建築法第三十四條及五十六條，聽從建築業界所謂的行政與技術分離，棄守政府審查把關的權責。又不普遍採用政府委託專業的第三方審查機制，除了樓高五十公尺以上改成委外審查外，竟改成政府不用審查建築設計圖說，勘驗階段政府也棄守。如此修改，其實是建築政策的大錯誤。當時建築業景氣復甦，建商為了能快速拿建照使照，趕快售屋換取利潤，因而鼓吹推動改採行政與技術分離制度，讓政府整個退出專業審查，放任建築師自己簽證負責，形同建築安全大鬆綁。所以九二一地震倒的，很多都是一九八四年以後蓋的新大樓。

就是因為建築業界在立法院有強大的影響力，所以現在的建築法規，很大部分是為了建商的利益而規定。九二一之後，不論是國民黨，或是民進黨執政，這部分也都沒改。人命關天的事情，遇到有錢有勢的一方，兩黨都退縮。

由於修法後，只有五十公尺以上的高樓要由政府委外審查，所以很多建案就故意設計成樓高四十九公尺，逃避審查。台南維冠大樓，就是四十九公尺。

建築法錯誤的這個問題，也不全然要怪政治人物。因為，這個問題，牽涉到建築業界的集團利益，這些專家，不會掀開這個問題。而民進黨的立委，有些人也倚重這些專家的專業意見，所以也不清楚這些問題，而被專家蒙蔽。所以，我非常反對專家參審。

九二一地震時，我代理台北市的東星大樓住戶控告建築師，他的設計有明顯的錯誤。屋頂突出物重量少算卅五％，因為有部分的計算公式，加減弄錯。但是台北市建築師公會出具意見說，建築師沒有責任，是市政府審查的責任。結構技師公會則說了公道話，認為建築設計有錯，要負責。可見得建築師公會也是官官相護，不敢講真話。

所以，有時候我們要相信專家，但有時候也不可全信。對專家要有檢驗的機制。現行的建築法放棄政府的專業審查機制，是否也該再改回來了？

（作者為九二一地震、三三一地震的訴訟律師）