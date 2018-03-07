自由廣場》柯P四成藍營選票的「形勢大好」

◎ 范姜提昂

民進黨最大顧慮，居然是擔心柯Ｐ可能兩度挑戰總統大選。其實，從小玩科技遊戲的新世代，雖好玩就好，但也喜新厭舊。柯Ｐ賣萌賣久了，必膩必衰；扯到挑戰大位？想太多，也太沒自信。

該在意的是柯變局的暗藏眉角：上個月台灣民意基金會民調顯示，若柯姚丁競爭，藍營有三成八支持柯，外省籍則有四成一支持柯；若柯丁對決，藍營更有四成二支持柯。可見「柯一家親」已經有「三成八到四成二」的藍營支持。

所謂白色，其實是綠色頂著，藍也清楚這點，民調呈現柯的「藍化」程度這麼高，當與中國的公開肯定柯有關。即便如此，個人相信柯並非主動親共，而是柯的言行被共產黨看上，當然，關鍵也在柯有積極回應，表達他願意的意思。基於此，可斷定柯再怎麼回頭討好綠，也絕不敢說出令中國不悅的話。

柯憑一家親，是有可能取兩大黨而代之，但柯的「刻薄寡恩」卻也證明柯不足為患！凡有恩於柯者，大多慘遭羞辱而去；史上成大事者都不會這樣做，柯有病。

總之，當務之急是釐清柯的「天下大亂」，其實是民進黨的「形勢大好」，只要定槌宣布自提候選人，柯自然「現出原形」，回頭深耕藍票。因為上述民調既已證實柯Ｐ高比例分食藍票，綠營理想中的「三足鼎立」、「二藍對一綠」便基本成形。這是民進黨在台北的歷史性「勝利模式」，可沿用到有柯Ｐ參選的總統大選。

（作者為資深電子媒體工作者）