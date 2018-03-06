中國對台文攻武嚇不斷，統戰手段更無孔不入。所謂的惠台措施，就是以買台的思維進行的策略。

台灣的「商人」性格強烈。做生意，一般遵循經濟的合理性，甚至奉行合理主義。水由上往下，在下方汲水，就是合理性思維。做生意的人都跑到下方汲水，在上方需要水的人呢？管他的。這是移民墾拓的歷史加上長期被殖民形成的性格，是一種利益形態邏輯，而不是意識形態邏輯。

有一段時期，台灣民主化運動展開的一九九○年代初，民進黨形成對中國國民黨的挑戰，中國標榜鄧小平體制的改革開放，並有對台誘引。許多民進黨人在公職選舉發表政見，常以台灣國民所得如何，中國國民所得如何，據以反對中國的併合統戰，即是一種短視，純就經濟的面向、而且不知經濟面向會有所變化的思考。

台灣要追尋建立一個非中國國民黨以「中華民國」牢籠，仍在虛構、殘餘、他者中國掙扎的國家，是有更高的價值憧憬，應是一個具有民主、自由普世價值與福祉的國家，斷非僅保有一些錢而已。看吧！現在民進黨執政的困境之一，就是中國走資化後暴發戶的假象，只看錢，哪是一個國家的條件？

文攻、武嚇，是中國仍未放棄解放台灣的續行手段。想想從前，中國國民黨以反共挾持「中華民國」的戒嚴長時期，武裝對峙之外，不也有從台灣對中國的文攻嗎？中國國民黨認為中華人民共和國是匪偽政權；而中國共產黨則認為「中華民國」是已被其推翻、尚未完全消滅的蔣幫政權。這個牢結未解，兩岸未能在兩國化的新形勢發展和平友好。仍處於爾虞我詐，表面笑臉背後藏刀的狀態。

中國現在有錢了，走的是買台的方法，惠台措施就是自以為是的新法寶，看準了台灣社會瀰漫的「商人」性格（真正的商人義理、企業家精神可不是這樣的），陳兵屯武威脅之外，還想用買的，買比打合算。買台，可有用？這還要看有沒有人想賣台？有買有賣、有賣有買。台灣會這樣嗎？中國國民黨的某些行徑常被說是「賣台」，失去政權的不甘，什麼伎倆都現形。但「賣台」可行嗎？如果不行，中國想「買台」也只是狂語癡夢。台灣人沒有不長進到這地步。要買要賣，台灣又不是商品。（作者李敏勇，詩人）