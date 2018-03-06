自由廣場》從亞太局勢看台北市長選舉

◎ 陳嘉霖

中國崛起之後，其霸權開始擴張於國際，尤其是亞太地區。美國為延續亞洲的「再平衡」政策，將中國視為亞太區域局勢的核心變項，開始發展「印太戰略」，連結日本、澳洲及印度等國，在印度洋─太平洋區域採取政治、經濟、外交及軍事等綜合手段，試圖遏制中國的威脅與削弱其影響力。

上述的亞太新局勢，牽動台灣在東亞的定位以及台美關係、台日關係，以區域安全及地緣戰略形勢而言，台灣應加入以美國為核心所發展的區域同盟結構，共同抵禦中國在亞太地區的擴張，以確保台灣的主權不受侵害。不過，目前美國所構想的印太戰略，包含美日印澳等國歧見仍多，尚須磨合。中國也不會坐視美國「重返亞洲」，中國將南海島嶼軍事化，並以一帶一路搞「開發銀行」，以融資手段介入各國基礎建設，意圖增加自身在亞洲的影響力。整體而言，亞太區域目前仍是美中兩大國角力下的變局。

未來，台灣處於美中兩國角力的格局之內，我們必須看見整個大局勢，加強與美日等國結盟，避免被中國滲透控制。可是目前台灣在亞太局勢的定位，仍在國內外的各種因素拉扯之中，例如美國日前通過《台灣旅行法》，開放台美所有層級官員互訪，中國政府也在二二八當天宣布三十一項惠台措施，這些變革新制並非獨立的單一事件，而是連動反映台美中三邊關係的動態均勢。

再者，從中共十九大之後，北京政府已進入「統戰2.0」階段，不僅採取更多單方惠台措施試圖強化台灣內部親中的動能，也摒棄中國國民黨轉而與「更聰明」的人結盟，意圖在亞太的賽局中使台灣更傾向中國。其中，做為台灣首都的台北市，是中國意圖滲透台灣的一個重要突破缺口，未來台北市首長的兩岸關係立場，將會有很大的程度牽動台灣在亞太的定位。

總言之，台灣目前在亞太新局勢中，須深化與美國、日本等民主國家的戰略夥伴關係，但若台北市首長落入傾中派的手中，就會嚴重箝制台灣在亞太應有的佈局戰略，這個層面的思考，執政黨及所有本土政黨切莫輕忽。

（作者為台聯黨政策部主任）