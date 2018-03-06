自由廣場》改變「維持現狀」的大好機會

◎ 宋醇誼

中共十九屆三中全會通過中央國家機關機構改革方案，國務院台灣事務辦公室（國台辦）與港澳事務辦公室（港澳辦）將合併，我國行政院發言人徐國勇說，這是明確與明白「貶抑台灣」做法。錯！這是台灣的大好機會！

已經有很多網友說了，如果中國這麼搞的話，那我們就把陸委會併入外交部。週一晚上有談話節目做即時民調，題目是：您贊成廢行政院「大陸委員會」，納入外交部嗎？結果贊成者是反對者的卅倍以上，一面倒！這個訊息值得請蔡英文總統注意，因為這正是小英改變「維持現狀」的大好機會，而且，可以完全歸責於中國！最最重要的是：如果發出這個訊息之後，中國沒有警覺，仍然照計畫把國台辦與港澳辦合併，那麼台灣在第一時間宣布把陸委會併入外交部，一定會引起國際媒體的關注，對於台灣（或中華民國）數十年來的主權問題，將有一個難得的說明與釐清的機會，大大的提高台灣在國際間的曝光與能見度─何況，美、歐等先進國家目前對於中國政經勢力侵略性擴張的惡感，正處於歷史高點。最後還有個團結內部的效益，也就是獨派對於小英「維持現狀」越來越不耐，甚至已經從口頭上升為行動層次（「喜樂島」推獨立公投就是個顯例）之際，趁勢將陸委會併入外交部，對台派內部的整合，以及向心力的凝聚，絕對有重大的效果。

這次中國丟出的球，是個送分的大暴投，小英還能不趕快跑向本壘嗎？

（作者為投顧業退休家庭主婦，新北市民）

◎ 蕭嘉弘

中國計畫將台辦與港澳辦合併，引發「矮化」實質獨立的台灣的憂慮。

去年五月廿五日，國台辦發言人對記者提問台灣同婚合法化議題，支吾其詞，說要去向專業部門諮詢。台灣和中國港澳在各方面，包括對中國的關係和互動都不同，國際社會和媒體對此也都有清楚認知，中國阿Ｑ精神地硬要湊放在一起，遂行黨國政治意識，只會更凸顯荒謬和尷尬，例如將來記者問到台灣和港澳不同的同婚進展和實情，將證明中國無能統治台灣、無法代發言的事實，對台灣不全是壞事。

但面對中國如此明顯的「陽謀」，我方政府也不能坐視，馬前朝是當親中、跪中的軟腳馬政府，現在更不該當不堅守台灣主權立場、國際間新的「台灣軟腳蔡」政府，改革完多年如政府盲腸的蒙藏委員會後，此時更該傾聽民意，將陸委會更名改隸外交部作為反制，運用更專業的外交人才和精細手腕，面對更強勢的挑戰，打好新局面的兩岸外交戰。

（作者為兼職導遊，台北市民）