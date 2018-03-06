自由廣場》韋傑理的話 請小英深思

◎ 陳佑安

今年二二八當天有數位年輕人到慈湖向蔣介石靈柩潑漆，抗議民進黨政府嘴喊進行轉型正義，卻繼續用國家資源膜拜威權獨裁者。桃園市長鄭文燦認為轉型正義應周延處理，他曾在回應兩蔣園區議題時說「轉型正義不該窄化為去蔣」。數日後，統促黨則數人闖入蔡英文總統父親蔡潔生之墓園，稱是不滿蔡總統縱容獨派向蔣靈柩潑漆。

政經看民視在三月三日節目中專訪韋傑理（Gerrit van der Wees），他談到，台灣若不確實做好轉型正義，國家將永遠分裂對立，無法團結成一個整體。對照上述向蔣靈柩潑漆和闖蔡總統先人墓園事件，讓人深刻感受到韋傑理所言極有道理。蔡英文總統和鄭文燦市長應正視此一問題，不應為了權位及各方利益而做平庸邪惡之事！政府應有政府的高度，危害社會、不對的事，一定要革除，更絕不能帶頭做。例如，不孝順父母是不對的，政府不能帶頭提倡，社會當然會有人狂言就是不願孝順父母，那是個人言論行為，在不違法的前提下，政府也不能對該人如何，但政府卻是不可以帶頭鼓吹不孝順父母的觀念與行為。同樣地，有人要膜拜獨裁者蔣介石，政府不能限制他的自由，但是，蔡英文中央政府、鄭文燦市政府卻不能用國家資源帶頭設立蔣氏陵寢供眾人膜拜紀念，幾位潑漆的年輕人講得對極了。今天若蔣家子孫把兩蔣的遺骸自行安置好，獨派年輕人也不會再有潑漆等破壞行為。至於統促黨闖入蔡潔生先生墓園實在沒道理，且嚴重違犯台灣人的禁忌，蔡家墓園並沒有使用公家資源。其中差別，事理至明！

而今天這些紛紛擾擾，誠如潑漆的獨派青年所言，是蔡政府沒有真正落實轉型正義的決心與魄力，鄭文燦平庸市長打了野百合強力訴求改革之抗議青年鄭文燦一個巴掌，結局就是韋傑理先生說的，台灣永遠是一個分裂的國家社會，有人認為膜拜兩蔣獨裁者是罪惡，有人認為膜拜兩蔣才是愛國、懂得感恩，且兩派不斷對撞。

蔡英文總統必須回答，讓國家繼續分裂，容忍獨裁者的存在，膜拜獨裁者的價值觀，是妳完全執政，轉型正義做一半，所要的成果嗎？

（作者為財經研究員，嘉義縣民）