社論》務實因應美中貿易戰

美國總統川普宣布，將重建美國的鋼鐵與鋁業，一個國家若無法自己生產鋁箔與鋼鐵，幾乎就是「國不成國」，並指稱它們受到外國不公平待遇長達數十年，因此美國將對進口鋼鐵製品加徵二十五％關稅，對進口鋁製品則課稅十％。此一提高關稅之舉雖為普遍性措施，並未特別點名中國，但是，明眼人皆知此乃美中貿易戰火的點燃，尤其，中國國家主席習近平的首席經濟智囊劉鶴正在華盛頓與美方舉行貿易會談，川普的決定無論面子或裡子皆讓中國相當難堪，看來美中貿易爭端的延燒，似乎難以停歇。

吾人一再指出，美中貿易戰看似為兩強之間的爭執，但全球貿易都必然受到影響，尤有甚者，更有誤殺無辜，殃及池魚之虞。例如此次鋼鋁大戰，其實最大的受害者不是中國，反而是美國的盟邦。根據美國商務部的「二三二條款調查報告」，二○一七年，全球對美出口鋼材的前十名，分別是加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、台灣、德國、印度。這些國家的進口鋼材佔美國進口總量的七十八％。台灣是個小國經濟體，卻占了美國進口鋼鐵產品約四％。而中國雖為川普的首要目標，但去年卻只排名第十一，故而提高關稅的作法對其衝擊不大。而川普這種以保護國內產業之名無差別地提高鋼鋁進口稅，本質上就是保護主義，此種保護主義風潮一旦擴延，非但不能矯正不公平貿易之弊病，反導致全球陷入惡性對抗的循環，如歐盟已向美國叫陣，勢必讓全球化倒退，各國閉關自守，最終將傷害全球經濟透過貿易而互補的功能，且可能併發政治衝突的後遺症，後果之嚴重難以想像。

誠然，美國多年來均出現大額貿易逆差，加上財政赤字、國債大幅飆升，國力再強，終有失血枯竭的一天，更導致失業與所得倒退。因此川普對不公平貿易的抨擊，具有現實基礎，並非煽惑人心的民粹訴求，乃得到多數美國民眾的認同。然而，不公平貿易並非普遍現象，且在世衛組織的規範下亦有申訴之管道，多數國家均遵守自由貿易遊戲規則，問題的癥結在於中國藉由不公平貿易措施，包括關稅及非關稅障礙，嚴苛的市場准入，仿冒、偷竊智財，以及政府補貼、政策扶植等，獲得重大經貿利益，崛起為第二大經濟體。故而，儘管中國加入ＷＴＯ已逾十六年，其市場經濟地位仍未得到美歐日等重要經濟體承認，仍一致批評其為非市場經濟國家。

中國是當前利用不公平貿易手段保護其經濟與產業的主要國家，而且由於其已成為全球第二大經濟體，對世界經貿體系的影響與操控劇增，各大經濟體均蒙受不同程度的傷害，美國則無疑是最大的苦主，去年美中貿易逆差達到三千七多百億美元。美國貿易代表署日前提出「貿易政策議程與年度報告」，嚴厲指控中國的政策促成全球資源急劇的錯置，使處在一個原本可以更有效率市場的各國人民，包括中國人在內，變得更加貧困。可見，中國是自由貿易的最大威脅，乃是主要國家的共識。而川普自選舉以來，屢次批判不公平貿易對美國的傷害，必然劍指中國，既然如此，其報復制裁措施理應以中國為主要對象，而不是以其他國做為陪葬，方能得到效果，促成一個真正公平貿易的全球經貿系統。

換言之，全球貿易最大的矛盾點，乃在美中的貿易摩擦，只有解決美中龐大的貿易不平衡，以及打破中國的保護主義壁壘，讓所有國家對中國的經貿交流均能獲得公平待遇，才有益於世界經濟的繁榮。總之，川普不應把美中貿易戰擴大為全球貿易戰，否則全球經濟必然受到牽連；而台灣同時做為美、中的重要貿易夥伴，無論貿易戰的範圍限於美國與中國，或是擴及全球，都不能幸災樂禍，妄想「站高山看馬相踢」，而是必須審慎務實因應變局，才能降低衝擊，化險為夷。