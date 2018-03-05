自由廣場》（澄社評論）再論新興菸品管制

◎ 吳全峰

國民健康是透過公私部門、社區、與個人共同推動的複雜議題，亦為權利義務衝突之變因。也因國民健康與在地價值、社會決定因素等密切相關，公衛法不應僅是單純移植外國立法例，亦需重視規範與社會之密切鏈結。

以新興菸品（如電子煙或加熱菸品）興起對菸害防制之衝擊為例，各國均在尋求適當管制模式（視為菸品、視為藥品、或直接禁止）以避免健康風險，台灣亦嘗試將其納入菸害防制法修正。但反對管制者屢以美國市場開放，施壓政府採寬鬆管制；問題是，美國管制模式有其社會因素，亦有相應配套，其政策邏輯是否適合全盤套用，不無疑問。

首先，美國新興菸品管制並非自始便採寬鬆模式，實係不得已之選擇。美國食品藥物管理署（FDA）在電子煙甫上市時，便嘗試將其視為藥品並嚴格管制，但因法令設計疏失造成法院挑戰，從而出現管制空窗（包括產品內容無規範、公共場所禁菸與菸品廣告禁止規定不適用電子煙等），學者多認為該空窗期影響國民健康甚鉅。而台灣仍有機會在修法時完整檢視新興菸品之影響，是否適合以存在過管制空窗之美國作為開放案例，不無疑問。

其次，為彌補管制空窗之影響，美國新修正法律規範回溯要求二○○七年二月十五日後生產之新興菸品、或改變傳統菸品性質之產品，均視為新興菸品並受較嚴格管制，但該回溯條款在台灣修法討論中卻被忽略。

第三，美國要求新興菸品需經上市審查、證明健康風險未較傳統菸品嚴重後始得上市；且即令健康風險可被接受，審查委員會仍可因該產品上市對菸害防制之可能負面影響，予以否決。但在反對管制之論述中，多僅見開放呼籲而未見市場許可機制之討論。尤其美國新興菸品上市審查係由FDA主導，台灣菸害防制主管機關卻為國健署（非食藥署），是否有足夠資源建構類似制度；若否，應如何因應，亦應充分討論。

總言之，風險未明之新興菸品與國民健康密切相關，自不宜貿然開放，並應深慮如何發展適當管制規範；且在規範建構時，雖可參考各國立法例，但亦應仔細檢視各國立法例發展時之社會經濟文化背景，始可依據我國國情（包括菸害防制架構、健康風險容忍程度等）適當調整。（作者為中央研究院法律學研究所副研究員）