自由廣場》走樣的「義大利優先」戲碼

◎ 張孟仁

由於義大利去年10月通過的新選舉法，取消得票達40％的政黨或聯盟自動取得過半席次，促使大選後出現「僵局國會」的機率頗高，只能憑藉籌組聯合政府一途。在無單一政黨或政黨聯盟可以拿下國會多數席次來組成優勢聯盟的情況下，為求出現穩定多數並成功組閣，且考慮民主黨與力量黨皆不願與五星運動合作的情況下，總統馬塔雷拉手上的牌應有下面幾個選項：

一、中右派貝氏的力量黨與中左派合組聯合內閣，複製前一期國會初期的模式，不過須捨棄與貝氏合作的北方聯盟。考量到貝魯斯柯尼的政黨並非極端右派，且現有親歐的塔加尼議長加持，民主黨的倫齊早先即說明不排斥與中右派合作。總統更進一步希望第一個選項變成合組親歐的執政團隊，並繼續以目前的看守內閣總理錢提隆尼為總理。

二、北方聯盟與五星運動黨組「主權至上」政府：去年10月薩爾米尼曾云願意與五星運動合作，雙方在疑歐的政見部分的確很有合作空間。

三、組成反中右派陣線–民主黨、五星運動與自由平等黨(脫離民主黨的左翼)，為求合作可將執政重心擺在改革利益衝突上。

四、暫組一個目標型政府以改革選舉法為前提，加入多數獎勵制，旋即重新大選。不過，該選項需獲得參眾議院中幾個強力的政黨承諾奧援，方能確保政府的運作，如同2011年的蒙蒂臨危受命，受總統之託組成無黨派的技術官僚內閣以面對經濟危機。

此次國會大選，觀察內部政黨或聯盟面對與歐盟的關係正好可分成兩派：一派是支持「歐洲主義」史皮聶利(Altiero Spinelli)的范投帖涅宣言(Ventotene Manifesto)往歐洲合眾國邁進；另一派恰如歐盟內部的Visegrad集團(波捷匈加上斯洛伐克)反對接收難民並期盼從歐盟拿回國家部分主權。倘若五星運動與北方聯盟的票數衝高，公債殖利率可能升高但經濟僅會造成短期震盪，直到第一與第四個組成多數政府的選項順利達成。如果不幸是第二選項，再對照他們的歐盟政策(不願遵守赤字佔GDP比例不得超過3%、反對接收難民、重新審視歐盟條約不准讓歐盟法律凌駕義大利憲法、反對歐元等)，即可得知，未來幾年歐盟勢必要應付「疑歐甚至遠歐」的義大利，甚至會頻頻出現「義大利優先」之舉(兩個政黨都強調支持made in Italy產品)。不過，就算順利出現與歐盟最低摩擦的第一選項，歐盟都要面對義大利國內反對撙節政策的聲浪，這是所有政黨與聯盟所開出的共同支票，期盼歐盟買單。（作者為輔仁大學義大利語系主任兼外交暨國際事務學程召集人）