自由廣場》不是惠台 是防台商落跑

◎ 黃麒英

前幾年有一篇網路文章，說人類獵捕動物的陷阱，通常有三個特徵：有一個明顯的誘餌；通往誘餌之路是單向的，可進不可出；越想掙脫，就會越陷越深。

看這次中國的所謂「惠台措施」，大體可分成兩類，一是「人才誘引」，二是「企業優惠」。洋洋灑灑三十一項，看起來好像是想跟台灣經濟進一步整合。但細看就發現，根本不是「國民待遇」，而是三、四十年前的老手法，用正面表列列出優惠項目，沒有法律明文保障，跟後來的環保法規、五險一金等規定一樣，中國可說收回就收回、說沒有就沒有、說該罰就該罰，當然這是有點經驗的人皆知的事。

但裡面有一些影子，卻是特別針對小英政府的改革而來，這就比較耐人尋味。例如，台灣稅改把營所稅由十七％調高到二十％，中國的稅率是二十五％，此次他們特地列了一些項目定稅率為十五％，可見中國對於台灣把兩稅合一廢除有所忌憚，這正是中國已綁不住台商外流的證據，故提出的不是優惠，而是誘餌。

另外，針對台灣的人才政策，德國二○一六年就讓台灣高中生可憑學測成績申請德國的大學(https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5085975)，世界各國對台灣學生的優秀本就是共識，所謂吸引台灣人才的作法，看起來也不過是被動反應，特別是賴清德內閣正在如火如荼進行「加速投資台灣」政策與鼓勵創業創新。因此，中國之人才政策，本身其實是避免台商子女長大就跑到國外或回台的對策而非政策，亦即這是中國的環境留不住台商第二代的本質性問題，所以說「惠台」真的很牽強。

既然不是惠台措施，而是防止台商跑掉，那麼，把台灣人誘引到中國投資、然後用外匯管制限制台商外移，當台商想離開的時候，就祭出棒子與蘿蔔兩手策略，這就很明顯是鋪下一條能進不能出的單行道，並且他們還會再祭出所謂「西部大開發」、「一帶一路」的誘因。可見，所謂惠台政策，不是替台灣與中國經濟緊密結合創造「仙境」，而是「陷阱」。（作者為經濟學博士、大學經濟系兼任助理教授）