自由廣場》從日本「民宿元年」看台灣

◎ 陳永昌

今年是日本的「民宿元年」，放寬住宅區經營民宿設置門檻的《住宅住宿事業法》（俗稱「民泊新法」）將在六月十五日正式施行，一般民眾住家向地方政府登記後，即能以全年一八○日為上限，合法提供寄宿服務。

原本立法當初，就有市民團體針對出入複雜、社區騷擾、環境髒亂、乃至於犯罪事件等可能導致生活環境惡化等問題表達憂慮。果不其然，上週佔據日本社會新聞版面的恐怖大阪女子分屍案件，涉案美籍男子挑選的犯罪地點就是非法地下民宿，反對住宅區經營民宿的聲音再度高漲，紛紛要求地方政府嚴格管理，各公寓大廈管委會也未雨綢繆在管理規約中祭出反民宿條款。

日本政府考慮鬆綁民宿，主要是為解決日益嚴重的空屋問題。伴隨著高齡化與少子化，日本目前約有十三．五％住宅處於閒置狀態，總數多達八二○萬戶以上；更有預估指出，二○三三年每三戶就有一戶會是空屋。在此同時，安倍政府不遺餘力推動「觀光立國」，二○一五年入境觀光客一舉突破二千萬人次，現在則喊出二○二○年東京奧運年前要以四千萬人次為目標，二○三○年的長程目標更進一步拉高至六千萬人次。外國觀光客蜂擁而至，開放民宿既可活化閒置空屋，也可舒緩旅館房間供應緊張現象。

上述法案去（二○一七）年中在日本參議院通過後，台灣觀光局旋即東施效顰，跟進鬆綁《民宿管理辦法》相關規定，提高客房數至八間並放寬總樓地板面積，連以往禁止的集合住宅與地下樓層也大開方便之門，完全罔顧台、日兩國不同時空背景與政策思維。

具體來說，日本各大熱門觀光都市旅館房間住用率普遍都在八成以上（二○一六年日本觀光廳統計資料），其中以大阪府的八十八％最高，居次的京都府則為八十七．五％，旅宿房間供應略顯緊張是事實。反觀台灣，去年入住率超過七成只有台北（七十三％）一地，而因為新開業旅館增加提供一萬一千間以上新房間，整體入住率還因此微幅下跌，根本不存在房間供應不足的開放前提。

更重要的是，日本《住宅住宿事業法》事實上是為強化監管挾「分享經濟」之名而遍地開花的地下民宿而生。日本厚生勞動省二○一六年曾經調查，Airbnb等民宿仲介網站張貼的一萬五千多條訊息中，無執照或無法查明屋主者高達八十三％，入住者人身安全與消費權益完全無從保障。立法明訂消防設備設置標準及投宿客人身分確認方法等詳細營業規則，同時讓房東負起製作告知社區鄰居識別標示以及製作投宿客人名單等法定義務，更讓擾鄰投訴後續處理流程與處分更加明確化。

台灣觀光行政主管當局不思提出更具高度的觀光產業促進整體戰略，更對淪為犯罪溫床的四處流竄地下非法民宿束手無策，反而邯鄲學步片面宣布放寬《民宿管理辦法》規定，讓侵擾社區民眾日常生活的「觀光公害」蔓延全台，這難道是我們一般小市民想要的？

（作者為台北市商業會副秘書長）