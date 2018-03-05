自由共和國》周治邦／兩黨在2018縣市長選舉策略的選擇

周治邦／台大國發所教授

Bryan Caplan在《Why Democracies Choose Bad Policies》一書中，說明了民主政治中，在決策訊息不充分的情況下，選民具有高度的情緒性偏好。因此，選舉結果猶如以刀劍決戰之「冷兵器時代」的戰爭，以寡擊眾的爆冷情況俯拾可見。而選舉操盤人猶如古代統帥，如何在無法控制選民行動與深陷戰爭迷霧中，儘量在每個時點中做對自己最有利的決定，是一門高深的藝術。本文從賽局理論的觀點，嘗試預測兩大政黨領導人如何提名二○一八年縣市長選舉的候選人。

兩大陣營的「目標函數」皆為取得二○二○年總統選舉的有利局勢。因此，除了勝選外，也應一併考量如何取得「意料外，卻有意義」的惜敗（如二○一四年民進黨在新北市）以及如何和總統大選相連結。例如，就最重要的六都選舉來看，桃園與台中的選情較為單純。民進黨在二○一四與二○一六年已獲得兩次大勝，因而擁有較高的支持度，但伴隨地則是「期待值」近趨於零（畢竟勝選只是現狀的延續）。反之國民黨的支持度雖較低，但有拿回政權的期待。目前從民進黨兩位執政者低調勤跑基層，而國民黨台中初選後，江啟臣表態力挺盧秀燕來看，兩黨的初期策略皆合理。在可預見的未來，國民黨應會伺機攻擊對手，而民進黨則會採取不與對手正面衝突的策略。

對民進黨來說，台南與高雄則存在「遺產的詛咒（legacy curse）」。正如林飛帆所言，這兩個區域是「找西瓜來選都會上」。但是高支持度的背後存在的是負的期待值—「少贏為輸」。在此情形下，各參選人把成本外部化是最佳且必然的選擇，而黨內初選砍得刀刀見骨也就毫不意外。在這種情況下，民進黨提名或許可採以正票扣除負票後，獲得最高票當選的所謂負數票制（negative vote）。至於國民黨則可以提名具有潛力（想像空間）與可塑性的候選人。

新北市選情則迥異於前述四都。就國民黨而言，在已經連續執政三屆，從「中間選民理論（median voter theory）」來看，政治屬性偏中，且是選舉新鮮人的侯友宜，在兼具支持度與期待值的情況下，應是較好的牌。然而，他卻遭受同黨另一位候選人在正統上的質疑。這凸顯了一種「初選悖論」；也就是廣受中間選民支持的候選人，在初選過程中卻可能遭受光譜兩側極端選民（深藍選民看中正統性，而深綠選擇為了選出較弱勢對手而進行反動員）的拉扯而落馬。在初選與投票結果可能產生巨大落差（gap）的情況下，以徵召或協調提名人選或許是較佳的策略。

反之，民進黨在新北市目前則擔心落入「理性選民理論（rational voter theory）」的陷阱；也就是怕目前支持度較低的初選獲勝者，最終無法把選票催出來，而打算徵召目前支持度較高的蘇貞昌出來重披戰袍。這種以此次勝選為唯一目的的策略，可能反忽略了下列可能影響總統大選的更高目標。首先，在能見度高的單一選區選舉下，較容易打破「理性選民理論」。這是因為一個不被期待候選人開始逼近領先者時，可以創造出更多的選民期待，而這種優勢往往愈到後面愈呈倍數成長。例如，二○一四年雙北的選舉結果即是明顯的例子。其次，民進黨可能和過去的國民黨一樣，失去「世代交替」的機會。最後，徵召支持度較高的候選人，會拉高支持群眾對選舉結果的心理預期，結果反而會降低選民對最終選舉結果的評價。

至於台北市唯一值得討論的亮點，在於民進黨是否應禮讓柯文哲。而這可解讀為是否和民進黨「目標函數」相容的問題。也就是說，在禮讓的情況下，柯文哲的勝選能否被選民視為民進黨的勝選，而柯文哲的敗選是否會被視為民進黨的敗選。若前者為非，而後者為是，則民進黨顯然應自行提名候選人。

綜上所述，兩黨二○一八年縣市長選舉如何進行提名，以及最終提名結果如何影響選舉結果，值得後續觀察。