自由廣場》台美關係升級版

◎ 林正二

美參議院甫通過「台灣旅行法」，待川普總統簽署後即可執行。該法案允許美台高層官員互訪，小英總統未來亦可能訪問華府。美國已技巧地擺脫中美建交時所設定的「一中軌道」，未來可望突破「一中政策」對台美外交的限制。

過去二十年，在中國崛起情勢下，美政府為維護其政經利益，運用「一中政策」的模糊空間，限制台美高層互訪，台灣總統過境美國更處處受限。然而，這幾年美中貿易逆差一直擴大，中國又不斷擴充武力，嚴重威脅台灣與亞太國家，美中的政經利益衝突越來越大，川普去年已將中國列為「戰略競爭對手」，加上美國已無需仰賴中國解決北韓問題，美政府將有較大空間對付中國。因此，未來美可能運用「一中政策」的模糊空間，以彈性變通的作法，透過「台灣旅行法」，提升台美關係至戰略夥伴關係，以充分運用台灣的戰略地位，制衡中國在亞太的軍力擴充。

對此，我駐美人員應掌握此新契機，除結合全美各地友我學者，透過他們在媒體的新論述，闡述台灣在國際新情勢中所扮演的重要角色，以建構我國是美國重要戰略夥伴關係的「認知環境」外，還要加強跟傳統基金會、美國企業協會與蘭德公司等知名智庫合作，委請曾擔任政府要職、有影響力的學者，就美政府如何根據亞太新情勢，落實「台灣旅行法」與「國防授權法案」，將台灣涵蓋於美日與印太戰略同盟一事，做全方位研究，提供美政府參用，使該兩法能發揮更大效果，提升台灣地位至台美戰略夥伴關係。

另「台灣旅行法」亦鼓勵我駐美單位加強業務執行。外交部應妥善規劃與運用未來我總統與其他高層官員訪美行程，透過美媒體的報導及雙方政府與民間的合作，擴大國際文宣及台美交流合作的效應，俾台美能建立密切的夥伴關係。

（作者為退休駐美外交人員）