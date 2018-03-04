自由廣場》憲法生與死

◎ 雲程

有關「中華民國憲法」的矛盾，及ROC與中國的無端糾葛，近日貴報社論〈一中憲法選出台灣總統？〉剖析擲地有聲。論點包括：一九四六年中共既杯葛制憲，ROC憲法即非「一中」；中共建政後「制憲母體」多次制憲修憲，所謂ROC憲法早成為史料。

但ROC憲法矛盾更包括，直到一九五二年〈台北和約〉才將ROC國民視為包括台灣人。這表示ROC憲法制訂時，不但母體少了一半（中國人），還摻雜敵國國民（日本人）！可真是笑話！

學者未曾觸碰的基本矛盾，還有：為何此「殭屍憲法」還能於台灣運作？其理論依據是什麼？社論「服務台灣的政治運作」一語已點出端倪，惜限於字數未繼續引伸。

關鍵在佔領與軍事統治的必然。無論透過征服或降書方式，當一方投降之時，便是佔領權力生效的開始，當地即進入軍事統治（military government）。如此，在主權維持不變下，治理權無縫的移轉佔領當局，受降只是一種儀式。

當日本將治理權移轉盟軍，盟軍授權蔣介石來台，實施的就是軍事佔領。軍事統治也是民政治理（civil administration）。它需要一法律架構，來建立機關組織與治理運作。所有佔領區都有一部由佔領當局所頒布的基本法（fundamental law）—它可以是完整法典，也可以是一組統治原則—以進行經濟與政治重建。終戰時不說，連阿富汗、伊拉克等戰後，都有由佔領當局頒布的基本法。

戰後歷經佔領，台澎該有的基本法呢？否認基本法，反而實施著他國已死的憲法，豈止荒謬而已？放眼戰後台灣，能扮演台澎基本法角色的，就只有一九五○年佔領當局蔣介石親自君臨台灣後所頒布，那已被「制憲母體」宣布廢棄的所謂「ROC憲法」。

台灣既無所謂中國憲法、無中國政府在管轄台灣，更無一中議題可言。ROC政府是當年為簽署與執行和約，及為維持聯合國運作順暢的臨時工具。一九七一年後，國際政治上已經無此需求。

以殭屍憲法覆蓋基本法，才是台灣地位未定政治的真相。台灣實施基本法，是處在和約前的「敵意佔領」（hostile occupation）期，由軍事總督頒布的獨裁法典；面對已臻民主的自治台灣，即便多次修補殭屍憲法，再也無法「服務台灣政治運作」。

雖然地位未定， 台灣卻不應繼續扮演假的ROC。以假做真，永遠被中國壓著打。我們要制訂新基本法，來完善民主自治。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）