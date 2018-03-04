自由廣場》宗教電子雞 怪怪的

◎ 張勳慶

有電腦公司在農曆年前推出一款智慧佛珠，打著用高級木材製成，佛珠內建晶片，並經NCC認證，可以當成行動裝置與個人手機連線，讓持有者可以清楚計算每日誦經次數，並迴向給親人，並可過爐和大師加持，也可當成身體健康紀錄器，並稱此乃是以人為本的產品。

本是個人修心的宗教行為，在台灣從早期一些人賣弄自誇手腕佛珠是密蠟，又或者是藏傳大師加持過，到今日親人過世香案上電子誦經機，到佛珠也3C，而且宗教團體和慈善組織也瘋狂搶購。當宗教修行成了一種自我安慰，還可存檔在電子產品中，要用時拿出來發功去散播，最後人被晶片操控成了早就不存的錄音帶，每日碎唸經文當成心安，還得瞧瞧次數有無上傳手機，又發送給所謂的師姊師兄，和宗教組織內的上級長官，去證實並表態，這和走火入魔有何不同。

誦經能否迴向人人看法不同，智慧佛珠要不要過爐，方能更有神力，可能更是個人信仰層次上問題。但從國人性好在車前掛個廟中求來的平安符，到連全民共識形象惡質的政客，也手腕上戴個高檔佛珠，到今日智慧佛珠大賣，這與其說最美的風景是人，還不如道破人心空虛又假面，整個偽風氣成了宗教的主流，還有萬千信眾也自我迷惑去跟進，連宗教團體也瘋狂去搶買根本不存人間智慧的佛珠，這又和其他的宗教亂象有何不同呢？

宗教成了生意，銀行和宗教團體合作發行信用卡，神明得搞成公仔去行銷自我，流行後筆電也得靠大甲媽去普度慈航於競爭激烈的市場。今日佛珠也wi-fi，在公車上就可無線上網去無限發功又迴向，看來以後清明掃墓也可透過網路去慎終追遠。但人心良善本質和民族傳統血脈，真能在智慧佛珠中傳遞下去嗎？宗教又還具有淨化人心的一絲功能嗎？

（作者為文字工作者）