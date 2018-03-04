自由廣場》民進黨也內鬥內行了

◎ 黃如輝

仔細看民進黨地方縣市長黨內初選真的兩樣情，嘉義、台南、高雄各方英雄躍躍欲試，彼此叫陣互為攻訐，還沒正式選舉選民已經頭昏眼花，難以想像選後如何整合彼此。

傳統民進黨執政縣市大多會有「初選等於當選」現象，各候選人初選就已經如同在百米衝刺，那等到真正選舉開始，還要拿什麼力氣做政黨之間的彼此競爭呢？為何民進黨在這樣的情況，不能在黨的規範下，統一由黨內辦理初選政見發表或辯論、電視或看板統一廣告，至少在同一個起跑點下，不要再讓支持者或選民提前進入「選邊」的戰線，而忘卻了候選人提出政策的美意呢？

反觀傳統非民進黨執政縣市如苗栗或離島金馬，永遠缺乏有力的公雞或母雞，甚至被視為有能力一搏的候選人，還能溫良恭儉讓的表演出「孔融讓梨」的戲碼。為了拉抬雙北的選情，昔日老縣長或老院長不斷有人勸進，卻忘記「信介仙」當年「元帥東征」一舉拿下民進黨花蓮立委，也才逐漸打開花東的艱困戰場。可惜這樣的場面在苗栗看不到，遑論金馬這樣的傳統藍軍鐵票區。

民進黨目前已經完全執政，但從「初選等於當選」放任自家人彼此攻訐，無非就吃定選民實非民主進步的常態，而找不到候選人到底是缺乏經營或是怯戰，都值得民進黨自身更深入的檢討！

（作者為嘉義縣民）