自由廣場》三十一項「併台措施」

◎ 張國財

中國國台辦於二月廿八日發布洋洋灑灑的三十一項「惠台措施」——傻呼呼的台灣人會高興這下子又有甜頭可吃了，精明的台灣人會從經驗法則想到包裹在糖衣底下的毒藥，懂邏輯的台灣人則會從「惠台措施」的字裡行間推論出它不打自招的弦外之音。

眾所周知，台灣海峽兩岸的中國人口中的「大陸」就是「中國」，「惠台措施」要「加快給予台資企業與大陸企業同等待遇」，意即要「加快給予台資企業與中國企業同等待遇」。既然把「台資企業」跟「中國企業」相提並論，可見「台資」與「中資」、「台企」與「中企」是兩條平行線，而非小圈圈與大圈圈的同心圓關係！由台資不是中資的一環，再往下推論，就得到：台灣不是中國的一部分！換句話說，台灣如果是中國的一部分，中國國台辦說的「給予台資企業與大陸企業同等待遇」，豈不跟美國官員說要「給予加州企業與美國企業同等待遇」一樣，發神經病？

「惠台措施」要「開放台灣民眾…參與中國基層工作」，言下之意，再次不打自招：台灣不是中國的一部分！不是嗎？台灣如果是中國的一部分，那台灣人就自然是中國人，台灣民眾就自然是中國民眾，台灣民眾參與中國基層工作就是天經地義的事，還勞你中國國台辦「開放」才行？

美國官員會說「給予阿拉斯加人和美國人『同等待遇』」、「給予加州人和美國人『同等待遇』」這等荒謬的言論嗎？答案當然是：不會！美國要給予和美國人「同等待遇」的對象，當然是針對不具美國籍的外國人而言！職是，中國國台辦說的：（惠台措施）給予和中國人「同等待遇」的對象——台灣人，當然是不具中國籍的外國人！

總言之，「惠台措施」的字裡行間，處處透露了不打自招的弦外之音：台灣人不是中國人！台灣人是不具中國籍的外國人！

（作者為台灣教授協會前副秘書長）