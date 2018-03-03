社論》「一中憲法」選出「台灣總統」？

馬英九日前出席新同盟會活動時披露，二○一五他當面告訴習近平，「一中各表」絕對不會表到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。（資料照）

馬英九日前出席新同盟會活動時披露，二○一五他當面告訴習近平，「一中各表」絕對不會表到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的，不過，憲法不排除「統一」這個選項。他說，中華民國憲法在民國三十五年制定、三十六年施行，制訂時是來自全中國的代表來制定這部憲法；中華民國的憲法是一部統一的憲法，且當時中共還沒建政，所以沒有所謂「兩個中國」的問題，只有「一個中國」。只能統，不能獨，這就是馬英九對習近平打破任期制的回應？

不知道是無知還是瞎掰，一九四六制憲國大舉行時，擁有中國半壁江山的中國共產黨拒絕參加，也就是所謂的解放區並沒有參加制憲會議。如此制定出來的憲法，怎麼會是一部「統一的憲法」？國共兩黨當時打打談談，蔣介石、毛澤東各成一國，軍事衝突愈演愈烈，還有賴美國出面調停，儼然就是「兩個中國」。可以說，馬英九口中的「一中憲法」，在內戰烽火中制定時便是「兩個中國」之一的片面行動！而一九四七元旦公布實施不久，當年七月國共戰爭全面爆發，蔣介石便下令動員戡亂。隔年五月，進一步公布實施「動員戡亂時期臨時條款」，將馬英九口中的「一中憲法」凍結了。

上述背景說明了甚麼？它說明了，毛澤東拒絕背書的那部憲法，當年在中國沒有真正實施的機會。國共和談之際，毛澤東的條件之一，便是廢除中華民國憲法。蔣介石內戰失敗，以「法統」為名帶著這部憲法流亡台灣，從而展開從「軍事受降」偷渡到「光復台灣」的外來政權統治。而且，馬英九口中的「一中憲法」，到了台灣不僅依舊被凍結，還因為中華人民共和國成立，又制定了一部新的憲法，而成為展示「兩個中國」或「一中一台」的櫥窗。兩部憲法的零和競爭，也跟中國代表權一樣漢賊不兩立。

七十年後，馬英九還拿歷史性文件來推銷終極統一，既是不長進，也是理論上的失據。老實說，七十年前的歷史性文件，不論白紙黑字怎麼寫，既然隨即被趕出「制憲母體」了，便形同「憲法歸零」，此其一。而馬英九本人當選總統，標誌著台灣的民主演變，國家主權在於台灣人民，於是，任何的歷史性文件，都比不上當下的頭家意志，頭家有權制憲展現意志，這叫做主權在民，此其二。台灣人民尚未行使制憲權之前，「中華民國憲法」經過增修其作用是服務台灣的政治運作，絕非拿來當作向北京「求統乞降」的白旗，卻完全不提台灣人民欲求的民主自由人權獨立現狀，此其三。

李登輝執政時期，朝野討論總統選舉改革。當時，馬英九主張「委任選舉」，意圖維持總統由中國各地區選出的假象。不過，主流民意迅速做出「台灣人民直選總統」的選擇。一九九六以後，「中華民國總統」，改由台灣人民選舉產生，馬英九本人在二○○八、二○一二當選總統，也是完全由台灣人民選出，沒有「中國大陸」選民，一如川普所認知的「台灣總統」。同樣的法理依據所產生，假使蔡英文不是「一中總統」，馬英九當然也不是！這種憲法增修所造成的現實變化，比起馬英九念念不忘的政治象徵，更是當前「中華民國憲法」質變的寫照。應該說，從權力正當性的角度來看，外來沿用至今的這部憲法，當下的政治定義應該是「一個台灣」，無涉大陸與蒙古。

憲法，乃是一個國家的基本法，乃是人民共同意志的結晶，絕不是尋求「被統」的降書。台灣的憲政，到了解嚴、終止動員戡亂，才算起頭。但歷史與現實的複雜交織，妨礙了台灣二三五○萬人制定屬於自己的憲法。不得已的情況下，採取憲法增修方式，鋪陳台灣人民的國家之路。今天，談到憲法，不能只看到「中華民國憲法」的成文憲法，更應該看到增修部分所浮顯的主流民意，以及未成文為憲法條文的台灣意志。遺憾的是，有些人的心眼總是選擇性的，他們不斷緬懷早成歷史的憲法文件，無法想像凝聚台灣頭家願景的未成文憲法。