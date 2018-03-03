自由廣場》二次教改 此其時也

◎ 黃榮文

近日反軍改團體抗議年金改革而有人墜樓重傷，國防部長立刻出面說這是「國安危機」。而去年當公教年改時，大學教授成了「受傷最嚴重」的職種（所得替代率短少超過三分之一，從原先最高的九十一％降為六十％，但教授因學歷問題入行門檻較高，年滿六十五歲卻年資不足卅五年者將領得更少；相較於軍人，高階將領的天花板卻仍然是一○○％），卻不見教育部長出來幫忙哎一聲。

專家學者一再呼籲政府正視國內「教育失敗」及「人才流失」的問題，宜儘速進行二次教改，集思廣益、對症下藥並檢討改進，否則一、二十年後，勞力密集工作一味依賴外勞，中堅人力又訓練不足，高教人才競爭力更是低落，這才是真正的國安危機。

以技職教育為例，高職普通高中化、技專校院重理論輕技術造成學用落差、辦學績效不佳的技專校院退場牛步，應是大家耳熟能詳的三大問題，政府至今未能提出有效解決辦法。去年姚立德次長上任不到兩個月，火速提出數所科大五專班擴增計畫，可能認為這是一帖改善技職教育體質的特效藥，隨即招來各界質疑反對聲浪，但今年卻依然強硬上架，已看到這些學校開始辦理招生作業。

五專學制確實很好，但在馬政府已貿然實施十二年國教的政策下，國內壁壘分明的普通高中、高職（或稱技術高中）兩大學制都已經讓此一政策難以落實了，此時再擴增五專學制，對十二年國教更是雪上加霜。況且還有五專班擴增實施成效待評估、成效不如預期時如何退場、退場後增編的師資如何轉任等棘手問題。

一個教育政策的形成千萬不能倉促，並希冀能立竿見影，立馬見效，卻完全忽略它所將招致的負面效應。最好能上下左右、集思廣益，分別辦理各級公私立學校代表與教育官員、教育專家的座談，具體討論之後再成案，並須事先研議效能評估、檢討修正、擴大辦理或退場等機制。

二次教改，此其時也。

（作者為大學兼任教授）