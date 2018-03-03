自由廣場》反年改中無聲的老農

◎ 黃琦淳

我父親如果還在，今年他就滿六十五歲了；那年蘇迪勒颱風吹壞了田邊圍牆（鐵片），之後父親找了塊鐵片想當作新圍牆，於八月十二日請人幫忙安裝後，可能怕風大會把新圍牆吹倒，他獨自拿著電鑽去田裡將鐵片鑽孔，卻不幸暈倒，被發現送醫時已無生命跡象。從無暈倒過的人卻如此忽然的離開，我爸就這樣一個人躺在他顧了大半輩子的田裡走了，走時無任何親人在身旁，只有一片綠水稻。

鄉下地方很多人外出發展就不回鄉居住，老爸年輕時也離鄉外出過，但最後聽了阿公的話在祖厝地蓋房，並且接手阿公的田繼續耕種，辛苦的孝養父母、養育我們；某年改種發財樹（馬拉巴栗），說經濟價值比較好，結果積水，樹根腐壞變成虧錢樹，之後又改回種植稻米，心想種稻米適合，繼續種就好，至少不會虧大錢，應該能安穩種到退休吧！可惜過了十幾年，現實並不如意。

老爸排行老么，姑姑們都很疼惜他，願將分得的祖產地份贈與，可是老爸暈倒的那塊農田登記是建地（地段早期是共有，有共有者變更為住宅用地），要轉移必須繳土地增值稅，要種多少米才能夠存到這些稅金啊？這是祖先世代傳下，並非我們有多餘的錢財去買來的，這地我們一直以來都是農耕，但願能夠比照「作農用之農地」先讓辦轉移延緩課稅！

早期那時代青年務農者很多，農資超過廿五年的人不少，但老農津貼規定滿六十五歲、農資十五年，不管務農年資是廿年、卅年甚至四十年的人，都領取相同金額，都一定要滿六十五歲才能領取，現今環境氣候變遷，農人夏季必須忍著高溫流汗工作，冬季忍受著寒流低溫，想想又有幾人工作時身體不適暈倒在田裡呢？農人如發生職災時能受到多少保障？

不知道像我父親這樣無法先苦後甘、順利退休的農友有多少，期盼在希望農業永續經營、吸引青年返鄉務農的同時，請也多體恤照顧這些資深的農民！

（作者為彰化縣民）