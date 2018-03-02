社論》面對中國的新一波磁吸攻勢

中國領導人習近平的野心，近日更為具體展現：不僅在「兩會」推進個人權力帝制化，也強力推出謀取台灣、實現「中國夢」的作為。中國前天公布三十一項優惠措施，範圍遍及投資、就業、影視、社團交流，不但把台灣投資列入和中國企業「同等待遇」項目，也向台灣公民開放參加官定職業資格考試，加入專業社團、行業組織。中國官方說，這些措施「力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，前所未有」，凸顯了對台灣的新一波統戰來勢洶洶。

這是中國磁吸台灣的習氏版本，承襲了三十多年前的「葉（劍英）九條」方針政策，以「回歸祖國」、「和平統一」為號召，試圖吸納台灣的資金、人才、產業，為其所用；並給予優特惠，換取政治認同。儘管時空環境、口號不同，招降對象範圍不一，整體而言，引台灣入彀的「口袋戰法」，伎倆一仍舊貫。

習近平版的和平攻勢，針對中國關閉官方往來之門的蔡英文政府，顯有利誘民間、分裂台灣的居心。三十一項措施不論對產業投資的「同等待遇」、對台灣公民的「國民待遇」，其中甚至優於外資，也非已成中國一部分的香港、澳門人民所能適用。正因政治居心如此明顯，習版的「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，堪稱全面磁吸攻勢，以經濟利益為誘餌，企圖深化中國對台灣的以商圍政、以民逼官、以經促統策略，是一種老把戲的新玩法。

新玩法要有新口號。中國現今整體戰略最夯的「中國製造二○二五」、「一帶一路」官方目標，都可拿來引誘台灣民間「分享大陸發展的機遇」，以磁吸台灣人才、資金、智慧財產、關鍵技術投入其間，構成助力。同時，在經歷反服貿、太陽花而失利後推出的對付台灣「一代（青年一代）一線（基層一線）」重點工作，也延伸擴及教師、醫師、財經及科技人才，以中國就業、創業的機會及市場廣大為誘因，為其所吸納。

這一波磁吸新攻勢雖全面且裹著厚厚的糖衣，以致來勢洶洶，台灣戒慎恐懼，仍須認真面對。基本上，中國近年經濟崛起，讓它有更多工具可用來對台灣統戰或執行「惠台措施」，但與鄧小平時代對台灣的磁吸政策環境，已有差異，且顯著提高了有意到中國尋求發展者的風險。其中，除了中國搭建在龐大債務之上的經濟潛藏極大的金融危機禍因，其國家主義經濟發展模式背離市場經濟的諸多作為，也引起先進國家疑慮與抵制；中國在川普政府剛發表的貿易報告成箭靶，即是顯例。這一內外環境，與鄧小平時代「改革開放」吸引龐大國際資金打造「世界工廠」，差異甚大，增添不小的變數及風險。

對台灣來說，因應中國磁吸新攻勢自應記取以往的經驗教訓。整體來說，前此的大膽西進，不論自願或被迫遭磁吸，生產、投資、消費移轉中國，經濟成長、就業、薪資連帶欲高無力，產業鏈遭破壞，甚至連根拔起，經濟產業陷入如今的困境。若干廠商也許因此獲利，更多中小企業在中國同業興起後被一腳踢開，淪為「騰籠換鳥」的對象。更得不償失的，崛起的中國培養了政經代理人，增添中國的硬、軟、銳各種實力，反過來對付台灣。面對中國新一波攻勢，我國不能重蹈覆轍。

面對新一波磁吸新攻勢，最根本而可恃的，自是提振台灣經濟，一旦經濟回春，經濟社會抗拒中國磁吸的定力和免疫力都較扎實。蔡英文總統昨天強調新一年拚經濟方向，提出加速創新、解決五缺、擴展貿易三個重點面向，以改善企業經營環境，讓企業拚經濟沒有後顧之憂。除了這一根留台灣的基本努力，蔡政府及國安團隊，還應更細緻地針對習近平版磁吸新攻勢，提出完整有效的因應方策，確實施行。必須強調，因應中國新攻勢，主政者責無旁貸，但工商企業也要有整體觀；當年不顧「戒急用忍」、唯個別廠商利益是圖的業者，對個體及整體都得不償失，這也是不容重演的經驗教訓。