自由廣場》 改革一定會加分？

◎ 陳茂雄

台灣民意基金會於二月二十八日發布關於歷任台北市長誰表現最好的民調，第一名是陳水扁，佔三十七．一％，其次是馬英九的二十．二％，現任的柯文哲名列第三，為十九．四％，郝龍斌僅有十三．四％，敬陪末座。

事實上陳水扁不只現在的民調高，在他當市長時就如此，因為他勤做民調，任何政策有六成以上的市民贊成就考慮做，若超過七成必定做，即使有人劇烈反對，例如廢公娼，雖然有人認為廢公娼將使色情氾濫，是錯誤的政策，可是民調卻有將近八成的人贊成，所以廢了。

由於依循主流民意施政，陳水扁市長的民意支持度居高不下，若在美國，他連任市長的選戰可以躺著選。可是在馬英九宣布參選台北市長後，陳水扁與馬英九的對比民調就差了一大段距離，陳市長有很好的口碑，而馬英九一生從政並沒有高明的政策，可是在對比民調卻贏過陳水扁。

美國的民主政治已實施相當長的時間，多數選民真正扮演國家主人的角色，關心公共事務，對於政治人物的好惡，政策是重要因素。台灣的民主化只是偶然發生，多數選民還未扮演真正的國家主人，沒有將公共事務當作自己的事，只關心自己的直接利益，對政治人物的好惡，政策面所佔的分量很低。

民進黨政府也認真地追求主流民意，但沒有吸收到陳水扁市長的經驗，施政方面還是依循民調，任何政策受訪者都會表示自己的意見，卻扮演局外人，除非牽涉到自己的直接利益，若與直接利益無關，不會因為贊成政策導致支持施政者。例如陳市長廢公娼議題，八成贊成者不會因為廢公娼，由不挺扁轉為挺扁，可是公娼業者卻會由挺扁變成反扁。

因為多數台灣人只關心自己的直接利益，中國國民黨喜歡政策賄選，如此可得到獲利者的支持，非獲利者卻不關心，因而加分。民進黨是靠改革起家，非改革不可，只是改革會受到既得利益者的抵制，非既得利益者雖然贊成，但不會因改革而由藍轉綠。顯然的，改革會扣分，改革者應該想辦法減少扣分，只是蔡團隊卻誤認為改革會加分，因而失去方向。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）