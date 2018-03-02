自由廣場》軍公教安全測試

◎ 曾傑克

台灣大多數的軍公教人員，辛苦耐勞，在自己的崗位，終年終日，戰戰兢兢辛苦的付出是令人敬佩的，尤其是基層的軍警人員，更是超時超工，默默的為保護人民、保衛國家犧牲奉獻，更是讓人民景仰及敬佩的，軍公教人員如果付出一輩子而後退休，在國家財政許可下，給適當合理並豐厚的退休金，使他／她們生活無虞，也是應該的。

但是軍公教人員赴中，尤其是軍警高階主管，如果赴中除了觀光省親，有其他政治目的，危害台灣國家安全，必須嚴肅對待，並賞罰分明，即時公平的明快處理，才會使台灣百姓安居樂業。我在美國國防相關單位（私人的國防工業大公司）服務將近四十年，身為退休的太空工程師，且來分享美國如何處理軍公教（政府）人員與外國接觸所產生嚴重國安問題。

我們工程師，幾乎每個月都要在網上考試，不同的項目，一年一次，如何應付性騷擾？如何應付上司不公平的對待？工時計算所對應的工作項目，如何應付下包廠商的招待，近親朋友利益的迴避，專業工作的品性操守（ethics），到國外或與國外政府接觸，都有詳細的說明，並有職業演員對各種情況實際配合演出，然後考試，通常是十題或二十題選擇題，有單選也有複選，八十分及格，可重考，兩次不過，公司的安全官就會來關切，並下月再考，如果有問題可能工作會不保，其中最重要的精華是"quid pro quo"（對價關係）及「誠實的書面報告」對國外接觸的經過，即使離職或退休也要報告，如果有洩露國防機密或間諜行為，查明屬實，情節嚴重者，最高可處無期徒刑，即使對FBI調查，小小撒謊也可能面臨五年以下有期徒刑。FBI最常用陷阱使累犯不知不覺中，撒謊掩蓋間諜行為，然後繩之以法，也許大案件沒有充分證據來定罪，小小撒謊也可把你關個五年十年。

同樣的，台灣的治安單位也可用同樣方法，赴中的軍公教人員、尤其是退休將校高階主管，必須清楚交代赴中的經過，如果撒謊掩蓋危害國安的行為，不但有嚴刑峻法伺候，也無退休金可領。這樣才能保護台灣人民，保衛台灣中華民國的國家安全。

（作者為留美四十年已退休太空工程師）