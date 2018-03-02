◎ 張世賢

奉「能撈就撈，能混就混」為圭臬的國民黨長期執政下，給統治基礎的軍公教過度優渥的在職及退休待遇，終於爆發了絕大多數民眾皆主張改革的年金問題。公教退休金樓地板三二一六○元已拍板定案，給職業特殊的軍人再加幾千元，但問題卻像沒完沒了。

二月十八日，五十幾名退伍軍人就到國防部門前大聲抗議，「退俸、優存為軍人以青春、熱血和生命換得的，反對一分一毫的更改」。真相已非常清楚，他們不但反對年改減俸，其實是根本不准動，堅持「現在領多少，就持續到終老」。他們不管國家財政破不破產，不管年輕世代將來能否領到退休金，更寄望國民黨復辟執政，替他們「討回公道」，甚至有人曾放話「統一之後，中共全數照給」。

兩年來這些人組成的團體不但激烈反對軍人年改，也在參與反公教年改時猛力撞傷多位縣市長和民代，還反勞基法修改，搗亂日食進口公聽會，阻擋台北世大運各國選手進場，甚至李前總統嫁孫女都去胡鬧，看來已非一般的社運團體，而是要故意擾亂台灣！

更離譜的是，郝柏村在探視因抗爭而昏迷的退將吳斯懷時，特別稱讚他「捍衛中華民國憲法的尊嚴」，但人們的腦海馬上浮現前年十一月吳斯懷們在北京洗耳恭聽習近平訓話的場面，他們都把憲法踩在腳下了，還捍衛個屁！

（作者為退休研究員）