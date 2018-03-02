自由廣場》追究潑漆 不追究元凶

◎ 劉威良

中國國民黨至今還是抱著「蔣公」不放，在二二八屠殺的紀念日，黨主席吳敦義對蔣介石的過錯不談，而談他過去對台灣的功大於過，讓人看到他們完全沒有面對歷史真相的誠意。一個把人當螻蟻殺的殺人兇手，就是個殺人無數的屠夫，事實就是事實，無法漂白。

如果一個政府失靈，讓整個社會陷入嚴重失序的通貨膨脹，人民大量失業，無能管理，因而人民反抗爭取權益，卻被殘忍殺害，而這樣的政府卻可以不被追究責任，也不被追究加害者，並強迫被害者盲目崇拜加害者，這樣的社會價值觀是否嚴重扭曲？

難道中國國民黨至今還把台灣人民當成仍在被洗腦的愚民嗎？還是他們自己才是愚蠢到無知的政黨？一個命令軍隊殺人的人，讓他的軍隊在基隆港口與各地隨機掃射射殺數萬人，在台灣各地，把想要和政府協調談判的人，當敵人般殘忍槍決而不允收屍（如潘木枝醫師、畫家陳澄波與台灣人權律師湯德章先生等數萬台灣精英），可以不追究罪責，可以無罪，還可以受被害者朝拜，那請問殺害幾個人的鄭捷等隨機殺人者，又何罪之有？

一個殺人的屠夫，如果可以將功抵過，那希特勒在德國當年經濟蕭條、大量失業的情況下，為挽救經濟，下令建造德國高速公路，是否也是對德國有功？希特勒也為解決經濟危機而發動戰爭，屠殺八千萬人命，希特勒可以無罪赦免嗎？如果蔣介石無罪，那希特勒也可以無罪，國民黨真的是這樣認為嗎？

希特勒政權對德國經濟也有功，但是德國人更知道他們的錯，也不會去掩飾他的錯，該追究真相就應該追究真相，該審判就該審判，這樣社會才能有是非曲直，人民才能從歷史學習到錯誤，而非造成社會價值扭曲，造成人民嚴重對立。

如果國民黨為了勝選的目的，對一個七十一年前犯錯的人都不敢坦然承認錯誤，還在談他的功可以抵過，就代表中國國民黨不要是非，那他們就是選擇要被台灣人民淘汰，最後他們只能投向和他們一樣沒有是非的中國共產黨政府，因為兩者同為是非不分，熱愛專制的共同體，當可以相濡以沫，共同阻擋台灣的民主發展與獨立。

（作者著有《借鏡德國》）

◎ 林修正

法律若要成為大家接受的行為規範，就要有一致的標準。因此關於「潑漆蔣介石棺柩」，我們同意國民黨的指控，潑漆者要接受法院審判。一如太陽花運動中的許多人，也接受檢察官提起公訴來追究法律責任。犯罪就是犯罪。但潑漆者指控蔣介石及其支持者的行為犯罪，是不是也要接受法院審判罪行呢？

看過韓國反省全斗煥執政時期的政治電影，「我只是個計程車司機」、「正義辯護人」，可以發現那裡面的許多對白，恰如以往國民黨所強調的藉口：國家在危險當中、反共、國家利益等等，而讓國家機器藉由特務、情治單位違法刑求、胡搞、亂來。法律在此僅是統治者的工具。只有被壓迫的人民，沒有守法的政府。看那些電影，就是在看戒嚴時期的台灣故事。那不是韓國人的悲痛，是所有被集權、專制政權統治下的人民，必然悲劇。

法律要讓人民信任而依法行為，就必須正義、公平。兩蔣及其支持者罪跡斑斑，為何不能追究他們的法律責任呢？

（作者為中州科技大學副教授）